Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також Мінус ще понад 1100 російських окупантів, 3 танки та 6 РСЗВ: втрати ворога на 10 червня

Які ворожі об'єкти вдалося уразити?

Сили оборони уразили танкер тіньового флоту Росії WEST Horizon в акваторії Чорного моря – внаслідок удару підтверджено ураження гвинто-рульової групи судна.

За словами військових, цей танкер використовується у схемах російського тіньового флоту для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій і обмежень.

Також у республіці Чувашія під ударом опинився завод "ВНИИР-Прогресс" у місті Чебоксари. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.

У Генштабі додали, що удар здійснили воїни Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ українськими ракетами FP-5 "Фламінго". Варто також зазначити, що відстань від найближчої ділянки активного бойового зіткнення в Україні до об'єкта становить понад 900 кілометрів.

Підприємство є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для високоточного озброєння Росії. Завод виробляє приймачі супутникової навігації та антени типу "Комета", які використовуються в ударних БпЛА типу Shahed ("Герань-2"), крилатих ракетах "Калібр", оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер-М", а також уніфікованих модулях планування і корекції авіаційних бомб,

– йдеться в повідомленні.

Тим часом у Самарі було уражено нафтопереробний завод "Куйбишевський": підтверджено влучання в ціль та пожежу на території підприємства.

Довідка. Куйбишевський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств самарської групи Росії. Річний обсяг переробки становить близько 3,7 мільйона тонн нафти.

Зазначається також, що підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та окупаційних військ держави-агресорки.

Крім того, за результатами дорозвідки ураженого 6 червня 2026 року арсеналу ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у районі населеного пункту Велика Іжора Ленінградської області військові підтвердили руйнування 18 наземних сховищ та трьох відкритих майданчиків. Зафіксовано ознаки вторинної детонації боєприпасів.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності ворога щодо ведення війни проти України та завдавати втрат його військовому потенціалу.