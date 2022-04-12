Использование ядовитых веществ в Мариуполе укладывается в "сирийскую схему", – эксперт разведки

Если факт использования российской армией химического оружия в Мариуполе подтвердится, это будет полностью соответствовать тому, как действовали россияне в Сирии.

Об этом заявил консультант по разведке Джастин Крамп в комментарии американским журналистам.

Важно Если Россия применит химическое оружие – это будет еще одним нарушением международного права – Австралия

По его наблюдениям, российские военные могут "начинать с малых доз, применяемых в противоречивых обстоятельствах", чтобы заставить Запад "закрыть глаза" на это. Но впоследствии "масштаб использования" такого оружия значительно возрастет.

Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр заявила, что сейчас есть предположение, что в Мариуполе использовали фосфорные боеприпасы. Все детали сейчас устанавливают. Однако угроза применения химического оружия Россией в войне высока

Джастин Крамп признал, что ситуация с использованием химического оружия в Мариуполе выглядит достаточно неоднозначной, потому что даже украинские власти заявили, что еще расследуют инцидент. В самой России его вообще не комментировали.

Вместе с тем, эксперт напомнил, что после массированного применения химического оружия в Сирии против повстанцев, где россияне поддерживали правительственные силы, они заявляли об "инсценировании" химической атаки.

Что известно о вероятной химической атаке в Мариуполе

Вечером 11 апреля бойцы "Азова", защищающие Мариуполь, заявили о химической атаке. Ядовитое вещество сбросили с беспилотника. У пострадавших людей начали проявляться дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром. Первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий заявил, что от химической атаки россиян в Мариуполе пострадали 3 человека.

В результате химатаки на Мариуполь могут быть пострадавшие: смотрите видео