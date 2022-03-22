Использование оружия, когда защищаешь Родину, не является грехом, – Эпифаний
22 марта 2022 , 15:00Читати новину українською
Источник:Митрополит Эпифаний
Митрополит Эпифаний подчеркнул, что пользоваться оружием можно, если речь идет о защите страны. И это не грех.
Защита Родины с оружием является гражданской обязанностью. Это показал Синод ПЦУ.
Обратите внимание Не падать духом, не отчаяться, не озлобиться, – Эпифаний обратился к украинцам
Использование оружия не есть грех и не противоречит заповедям Божьим. Напротив, защита Родины с оружием в руках, защита ближних от агрессии, от угрозы насилия и смерти от рук чужестранцев, является гражданским долгом и имеет Божье благословение,
– написал Эпифаний.
Кстати, недавно митрополит сказал, что ПЦУ благословляет всех защитников на этот подвиг.
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