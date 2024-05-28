Боррель прокомментировал возможность атак западным оружием по России, а Столтенберг выступил с заявлением

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к европейским министрам. Украинский чиновник просит отменить запрет на использование западного оружия в военных целях на территории страны-агрессора.

Верховный дипломат ЕС по вопросам безопасности и обороны Жозеп Боррель заявил, что среди государств-членов Евросоюза растет дискуссия о возможности Украины наносить удары по территории России западным оружием. Об этом он сообщил по результатам заседания Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Украина противостоит вражеским атакам

Жозеп Боррель отметил, что Украина нуждается в еще больше систем ПВО, в частности Patriot, а также снятие ограничений на использование западного оружия против российских военных на территории России.

Мы учитываем тот факт, что Украина должна противостоять атакам, которые осуществляются против нее с российской территории. Некоторые страны-члены отменяют ограничения для украинцев, чтобы они могли использовать нашу военную поддержку для ответа на российские атаки по территории России, а не только по оккупированной территории,

– сказал Боррель.

Главный дипломат также отметил, что после массированных российских обстрелов в Украине "катастрофические повреждения электросети". По его словам, это уже имеет огромное влияние, но и будет иметь влияние на будущую зиму.

"Нам надо пережить лето, но количество уничтоженных россиянами электростанций и электромощностей растет. Путин говорит о мирных переговорах, но его войска начинают очередное наступление на Харьков. Они обстреливают многолюдные гражданские здания и пытаются сорвать предстоящий швейцарский саммит по миру", – добавил верховный дипломат ЕС.

Верховный представитель ЕС говорит, что Евросоюз полностью поддерживает Саммит мира, который состоится в Швейцарии в середине июня. Жозеп Боррель добавил, что во время встречи министры обсудили задержку военной помощи со стороны ЕС для Украины из-за отсутствия единодушия. Впрочем, он отказался называть страну, которая тормозит процесс.

Мы уже находимся в большой задержке, которая имеет специфический курс, которым есть разногласия между государствами-членами, в частности одной из них, для достижения необходимого консенсуса,

– сказал Боррель.

Генсек НАТО признает проблему

. Отметим, Венгрия уже год блокирует транши из Европейского фонда мира на помощь Украине.

Во время пресс-конференции в Софии Йенс Столтенберг обратился к союзникам и заявил, что им стоит пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по России западным оружием. Такую позицию он озвучил на фоне пограничных боев в Харьковской области.

Генсек Североатлантического альянса отметил, что наше государство воюет в захватнической войне и, по международному праву, имеет право на самооборону.

Право на самооборону включает право ударять по легитимным военным целям за пределами Украины. Это часть самообороны. Мы видим, как это четко видно сейчас в боях на Харьковщине, потому что российские войска находятся на территории России, атакуя на границе украинскую территорию,

– говорит он.

По его словам, линия фронта проходит более или менее по линии границы, и если вы не можете атаковать российские силы по ту сторону фронта, потому что они по ту сторону границы, тогда вы действительно снижаете способность украинских сил обороняться.

Столтенберг также объяснил, что в таких условиях россияне могут атаковать, не будучи атакованными в ответ. В этом контексте он призвал союзников, которые наложили ограничения на применение переданного ими оружия, пересмотреть эти ограничения.

"Мой месседж заключается в том, что мы должны рассмотреть эти ограничения, потому что, имея слишком много ограничений, мы связываем одну руку украинским вооруженным силам", – сказал Генсек НАТО.