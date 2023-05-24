Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга, информирует 24 Канал. Там сейчас скептически оценивают достоверность этих заявлений.
Обратите внимание "Освобождение" городов, контроль над частью региона: все, что происходит на Белгородщине
В США отреагировали на слухи об использовании их оружия на Белгородщине
Миллер заявил, что США видели сообщения, в которых утверждается, что якобы предоставленное Соединенными Штатами оружие было использовано для "нападения" на Белгородскую область.
Могу сказать, что мы скептически оцениваем достоверность этих заявлений,
– подчеркнул он.
Спикер Госдепа добавил, что США не поощряют и не разрешают удары внутри России. Об этом уже заявляли не раз.
"Но, как мы так же говорили, именно Украине решать, как вести эту войну", – подчеркнул Миллер.
В Госдепе отреагировали на события в Белгородской области
Накануне в США прокомментировали события в Белгородской области России. Там напомнили, что США не дают Украине возможностей и не поощряют атаки по российской территории.
Так, Мэтью Миллер заверил, что они ясно прояснили украинцам, что США не дают возможностей и не поощряют атаки за пределами украинских границ.
"Но я считаю, что важно напомнить миру, что Россия начала эту войну. Россия продолжает нападать на гражданских – целится в школы и больницы, гражданскую инфраструктуру", – отметил Миллер.
Что происходит на Белгородщине
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили, что вошли на территорию России.
- Позже начали появляться видео, на которых виден пожар якобы на пограничном пункте Федеральной службы безопасности России и вероятный заезд танка в Белгородскую область.
- Позже стало известно, что якобы "освободили" Козинку, Грайворон и Гора-Подол.
- В легионе "Свобода России" заверили, что создают в Белгородской области "демилитаризованную зону" , чтобы препятствовать россиянам с этой территории обстреливать Украину.
- Кстати, вечером 23 мая в Белгороде в очередной раз раздались громкие взрывы. Над городом поднялся столб дыма. Позже оккупанты заявили об атаке дронов. Мол, с беспилотника сбросили взрывчатку на легковой автомобиль.