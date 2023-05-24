Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга, информирует 24 Канал. Там сейчас скептически оценивают достоверность этих заявлений.

Обратите внимание "Освобождение" городов, контроль над частью региона: все, что происходит на Белгородщине

В США отреагировали на слухи об использовании их оружия на Белгородщине

Миллер заявил, что США видели сообщения, в которых утверждается, что якобы предоставленное Соединенными Штатами оружие было использовано для "нападения" на Белгородскую область.

Могу сказать, что мы скептически оцениваем достоверность этих заявлений,

– подчеркнул он.

Спикер Госдепа добавил, что США не поощряют и не разрешают удары внутри России. Об этом уже заявляли не раз.

"Но, как мы так же говорили, именно Украине решать, как вести эту войну", – подчеркнул Миллер.

В Госдепе отреагировали на события в Белгородской области

Накануне в США прокомментировали события в Белгородской области России. Там напомнили, что США не дают Украине возможностей и не поощряют атаки по российской территории.

Так, Мэтью Миллер заверил, что они ясно прояснили украинцам, что США не дают возможностей и не поощряют атаки за пределами украинских границ.

"Но я считаю, что важно напомнить миру, что Россия начала эту войну. Россия продолжает нападать на гражданских – целится в школы и больницы, гражданскую инфраструктуру", – отметил Миллер.

Что происходит на Белгородщине