Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу, інформує 24 Канал. Там наразі скептично оцінюють достовірність цих заяв.

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У США відреагували на чутки про використання їхньої зброї на Бєлгородщині

Міллер заявив, що США бачили повідомлення, в яких стверджується, що нібито надана Сполученими Штатами зброя була використана для "нападу" на Бєлгородську область.

Можу сказати, що ми наразі скептично оцінюємо достовірність цих заяв,

– наголосив він.

Речник Держдепу додав, що США не заохочують і не дозволяють ударів усередині Росії. Про це вже заявляли неодноразово.

"Але, як ми так само говорили, саме Україні вирішувати, як вести цю війну", – наголосив Міллер.

У Держдепі відреагували на події у Бєлгородській області

Напередодні у Сполучених Штатах прокоментували події у Бєлгородській області Росії. Там нагадали, що США не дають Україні можливостей та не заохочують до атак по російській території.

Так, Метью Міллер запевнив, що вони чітко прояснили українцям, що США не дають можливостей та не заохочують атаки за межами українських кордонів.

"Але я вважаю, що важливо нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну. Росія продовжує нападати на цивільних – цілиться в школи та лікарні, цивільну інфраструктуру", – зазначив Міллер.

Що відбувається на Бєлгородщині