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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      Испортить бюллетень: есть ли в этом смысл и как это повлияет на результаты президентских выборов

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      Избирательный бюллетень может содержать только одну отметку от избирателя
      Избирательный бюллетень может содержать только одну отметку от избирателя / 24 канал

      Как свидетельствуют социологические опросы, часть украинских избирателей не имеют четкого политического предпочтения среди кандидатов на выборах президента Украины 2019. Они могут прийти на участок и проголосовать за кого-то или испортить бюллетень. А могут никуда не идти и ничего не делать. Именно в этом – первичная "базовая развилка" сознательного выбора гражданина страны, имеющего право голоса.

      Что будет, если не пойти на выборы?

      Голоса тех, кто не придет – не учтут в итоговом протоколе (другими словами, явка на выборах будет ниже). Это важно – ведь кандидату, чтобы выиграть выборы в первом туре, нужно набрать 50%+1 голос из тех, кто проголосовал.

      Обратите внимание: Почему в бюллетене нет пункта "против всех"

      Поэтому чем больше людей не придут, тем выше такая вероятность. Если граждане массово не идут не выборы, победить может тот кандидат, электорат которого активнее, а не тот, которого действительно поддерживает большинство.

      Простая формула – для осознания картины в целом.

      Представим, что в стране сто избирателей, а в бюллетене – три кандидата. Из ста 15 решили не прийти. Следовательно, явка составила 85% от тех, кто имеет право голоса. И вдруг оказалось, что за одного кандидата проголосовали 29 избирателей, а за других двух – по 28. Тупик: ведь непонятно, кто должен выйти во второй тур.

      И если бы хоть один из тех 15, которые не пришли, таки отдал свой голос – именно этот голос мог быть решающим. Не только вывести кандидата во второй тур, но и сравнять его с лидером, что добавило бы аргументов для избирателей в голосовании во втором туре.

      Вибори
      В бюллетене следует ставить ТОЛЬКО ОДНУ отметку (плюсик или другую)

      А что будет, если прийти и испортить бюллетень?

      А давайте представим, что среди 85 бюллетеней обнаружили 1 испорченный – с голосом за одного из двух кандидатов, претендовавших на выход во второй тур, но, скажем, с лишней отметкой (смайликом, крестиком, цветочком на полях и т. д.). Как повлияет такой бюллетень на результат голосования? Он фактически определит, кто проходит во второй тур.

      Прийти и испортить бюллетень – в таком поступке нет никакого смысла.

      Испорченные бюллетени считают отдельно, они не влияют на распределение голосов между кандидатами. Влияют только на показатель явки избирателей.

      Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой – читайте в материале 24 канала

      Испортить бюллетень можно, к слову, не только лишней пометкой. Можно же взять бюллетень, положить в карман и уйти. И это – абсолютно то же, что и просто испортить: с момента, когда избиратель получил бюллетень и расписался за него, он уже учтен среди тех, кто проголосовал.

      Вибори
      Пример заведомо испорченного бюллетеня (архив 2012 года)

      А еще можно бросить в урну чистый бюллетень – пусть, мол, кто-то из членов комиссии попробует покуситься на отметку за "своего" фаворита. Хотя на самом деле такой бюллетень будет признан испорченным, его тоже причислят к явки (о ее важности – читайте выше).

      Вибори
      Это – пример того, как бессознательно можно испортить бюллетень: в документе следует ставить только одну отметку

      Почему важен каждый голос?

      Конечно, в Украине не сто избирателей, а тридцать миллионов. И кандидатов не 3, а 39. Но какие цифры в уравнении не подставляй – его результат не изменится. Похожие решения ("прийти и проголосовать", "прийти и испортить бюллетень", "не прийти" и т. д) будут принимать сотни тысяч людей. Сотни тысяч голосов, как один, не просто влияют на результат выборов. Они – определяющие.

      От решения гражданина в "базовой развилке" идти или не идти зависит все гражданское общество. И выбор страны на следующие 5 лет.

      Читайте также: Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит

      А если вы таки пришли на участок и совершенно случайно испортили бюллетень, но сознательно стремитесь отдать свой голос за одного из кандидатов – обратитесь к комиссии с заявлением. Испорченный бюллетень у вас заберут (его "спишут", о чем заключат специальный акт), а взамен выдадут новый. И это можно сделать только один раз. Поэтому следите и не испортите бюллетень во второй раз.

      Вибори
      Главные даты президентских выборов-2019

      blog_ava
      Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 ЦИК
      Источник: 24 канал
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