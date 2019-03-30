Испортить бюллетень: есть ли в этом смысл и как это повлияет на результаты президентских выборов

Как свидетельствуют социологические опросы, часть украинских избирателей не имеют четкого политического предпочтения среди кандидатов на выборах президента Украины 2019. Они могут прийти на участок и проголосовать за кого-то или испортить бюллетень. А могут никуда не идти и ничего не делать. Именно в этом – первичная "базовая развилка" сознательного выбора гражданина страны, имеющего право голоса.

Что будет, если не пойти на выборы?

Голоса тех, кто не придет – не учтут в итоговом протоколе (другими словами, явка на выборах будет ниже). Это важно – ведь кандидату, чтобы выиграть выборы в первом туре, нужно набрать 50%+1 голос из тех, кто проголосовал.

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Поэтому чем больше людей не придут, тем выше такая вероятность. Если граждане массово не идут не выборы, победить может тот кандидат, электорат которого активнее, а не тот, которого действительно поддерживает большинство.

Простая формула – для осознания картины в целом.

Представим, что в стране сто избирателей, а в бюллетене – три кандидата. Из ста 15 решили не прийти. Следовательно, явка составила 85% от тех, кто имеет право голоса. И вдруг оказалось, что за одного кандидата проголосовали 29 избирателей, а за других двух – по 28. Тупик: ведь непонятно, кто должен выйти во второй тур.

И если бы хоть один из тех 15, которые не пришли, таки отдал свой голос – именно этот голос мог быть решающим. Не только вывести кандидата во второй тур, но и сравнять его с лидером, что добавило бы аргументов для избирателей в голосовании во втором туре.



В бюллетене следует ставить ТОЛЬКО ОДНУ отметку (плюсик или другую)

А что будет, если прийти и испортить бюллетень?

А давайте представим, что среди 85 бюллетеней обнаружили 1 испорченный – с голосом за одного из двух кандидатов, претендовавших на выход во второй тур, но, скажем, с лишней отметкой (смайликом, крестиком, цветочком на полях и т. д.). Как повлияет такой бюллетень на результат голосования? Он фактически определит, кто проходит во второй тур.

Прийти и испортить бюллетень – в таком поступке нет никакого смысла.

Испорченные бюллетени считают отдельно, они не влияют на распределение голосов между кандидатами. Влияют только на показатель явки избирателей.

Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой – читайте в материале 24 канала

Испортить бюллетень можно, к слову, не только лишней пометкой. Можно же взять бюллетень, положить в карман и уйти. И это – абсолютно то же, что и просто испортить: с момента, когда избиратель получил бюллетень и расписался за него, он уже учтен среди тех, кто проголосовал.



Пример заведомо испорченного бюллетеня (архив 2012 года)

А еще можно бросить в урну чистый бюллетень – пусть, мол, кто-то из членов комиссии попробует покуситься на отметку за "своего" фаворита. Хотя на самом деле такой бюллетень будет признан испорченным, его тоже причислят к явки (о ее важности – читайте выше).



Это – пример того, как бессознательно можно испортить бюллетень: в документе следует ставить только одну отметку

Почему важен каждый голос?

Конечно, в Украине не сто избирателей, а тридцать миллионов. И кандидатов не 3, а 39. Но какие цифры в уравнении не подставляй – его результат не изменится. Похожие решения ("прийти и проголосовать", "прийти и испортить бюллетень", "не прийти" и т. д) будут принимать сотни тысяч людей. Сотни тысяч голосов, как один, не просто влияют на результат выборов. Они – определяющие.

От решения гражданина в "базовой развилке" идти или не идти зависит все гражданское общество. И выбор страны на следующие 5 лет.

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А если вы таки пришли на участок и совершенно случайно испортили бюллетень, но сознательно стремитесь отдать свой голос за одного из кандидатов – обратитесь к комиссии с заявлением. Испорченный бюллетень у вас заберут (его "спишут", о чем заключат специальный акт), а взамен выдадут новый. И это можно сделать только один раз. Поэтому следите и не испортите бюллетень во второй раз.



Главные даты президентских выборов-2019