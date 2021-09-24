Испугались облучения 5G: в России снесли башню сотовой связи – впечатляющие фото
24 сентября 2021 , 22:20Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Лента дна"
Жители одной из деревень в Башкортостане в России повалили башню сотовой связи. В то же время полиция убеждает, что конструкция упала сама.
Селяне якобы испугались 5G, именно из-за этого они решили разрушить башню. Теперь село, вероятнее всего, осталось без мобильного покрытия.
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Местным жителям важнее здоровье
По словам местных жителей, они не соглашались на установку башни, потому что она имеет "вредное влияние на людей", а здоровье для них важнее. Из-за этого огромная железная конструкция сейчас просто лежит на земле.
Нынешний вид башни сотовой связи / Коллаж 24 канала
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