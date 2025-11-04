Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что своим приказом начать ядерные испытания Трамп хочет напомнить, что США обладает самым мощным арсеналом. Он добавил, что, возможно, он не самый большой по количеству, но лучший по качеству.

Смотрите также Не испугал, а разозлил Трампа: как Путин просчитался с новыми ядерными играми

Ответит ли на действия США Россия и Китай?

Если США проведут ядерные испытания, это, как объяснил политолог, будет означать, что Москве и Пекину надо будет зеркально реагировать. Ключевой вопрос – способны ли они будут это сделать.

В отношении России в этом очень много сомнений, поскольку есть слухи, что в прошлом году она хотела провести такие испытания, но оказалась технически не готовой. Китай как-то должен будет отреагировать, но не факт, что к таким испытаниям там все готово,

– отметил Рейтерович.

Политолог отметил, что осуществлять эти испытания так, как это было после Второй мировой войны, когда на полигоне или в океане взрывали ядерные заряды, сейчас сделать не получится. Ведь, по его словам, не осталось таких мест. Кроме того, это вызывает волну возмущения среди экологических организаций.

Рейтерович прогнозирует, что если Россия и Китай не дадут ответа на испытания США, тогда американский президент сможет заявить на весь мир, что абсолютное лидерство в сфере "ядерки" остается за Соединенными Штатами, поэтому к ним всем следует прислушиваться.

Он также выразил сомнение, что в рамках такого тестирования ядерного оружия будут взрывы, ядерный гриб. Рейтерович предположил, что это могут быть подземные испытания. По его словам, США могут протестировать какую-то деталь и назвать это ядерными испытаниями.

О чем сигнализирует лидер США?

К эскалации такая риторика Трампа о необходимости провести ядерные испытания, по убеждению политолога, не приведет. Он предполагает, что в понимании лидера США это определенный элемент сдерживания.

"Это такой намек и демонстрация того, что он не бросает слов на ветер, но и готов прибегать к подобной риторике в ответ на бесконечные заявления России по этому поводу. Россияне после 2022 года ориентировочно 40 раз прибегали к ядерным угрозам. Поэтому Трамп может послать четкий сигнал и не получить на это ответа, что будет выглядеть как определенное сдерживание", – считает политолог.

Учитывая такую риторику Дональда Трампа, политолог подытожил, что он все больше начинает походить на 37-го президента Соединенных Штатов – Ричарда Никсона.

Ядерные испытания США: как эксперты расценивают это?