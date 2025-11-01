Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский. По его словам, здесь следует четко понимать, что имеется в виду под "ядерными испытаниями".

Как это повлияет на Россию?

Как отметил Храпчинский, ядерные испытания – это подрыв ядерного боезапаса в малом количестве. Также это может быть использование только орудия доноса ядерного вооружения. К примеру, Россия со своими "Посейдонами" и "Буревестниками" испытывает именно элементы, которые могут переносить ядерку.

Та же Северная Корея, которая постоянно запускает ракеты в Японское море, испытывает только носители. Последний раз подрыв ядерного боезапаса, вероятно, был в конце Советского Союза.

Но, поверьте, если будут ядерные испытания в России, КНДР и Штатах, то единственные, у кого это получится, вероятнее всего, будут американцы. Путин это понимает. И пытается поднимать "градус в палате", чтобы показать значимость,

– сказал Храпчинский.

При этом тут важно понимать другие вещи. За 3,5 года полномасштабной войны Украина уничтожала российские носители ядерного оружия; била по системам раннего предупреждения; по закрытому городку в Озерном, где находятся пусковые установки для "Тополь-М", "Ярс". Были и другие атаки по ядерной триаде России.

Это показывает, что Россия не способна защитить свой ядерный щит. Воюет она иранскими "Шахедами", китайскими FPV-дронами. Использует китайские РЛС на фронте. Россия заявляет о себе как об империи, которая способна вести глобальные войны, но использует "большое количество камней" и людей,

– отметил Храпчинский.

Европейские и американские партнеры должны понять, что Россия не является настолько угрожающей. Это должно быть основанием, чтобы увеличить военную помощь для Украины.

Ядерные угрозы между Путиным и Трампом: коротко