Такое мнение в беседе с 24 Каналом высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив возможные пути выхода из кризиса для Украины и Польши. Напомним, что в Варшаве состоялся "Волынский марш" в годовщину Волынской трагедии, организованный ультраправой партией "Конфедерация польской короны". Эту политическую силу считают пророссийской с антиукраинской риторикой.
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Огризко отметил, что антиукраинская истерия в Польше сейчас набирает обороты.
Однако министр обороны Польши сказал очень важную фразу: "Я очень хочу, чтобы польскими ракетами для Patriot сбивали баллистические ракеты над Киевом, а не над Варшавой". Это правильный ответ, который должен услышать каждый польский шовинист,
– уверен экс-глава МИД Украины.
Таких, к сожалению, достаточно много, но если они хотят, чтобы над Варшавой не сбивали российские баллистические ракеты, то, по мнению Огрызко, им нужно постоянно благодарить Украину, которая защищает поляков.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
"Все разговоры о том, что, мол, „мы приютили украинцев“, абсолютно верны, и мы не ставим их под сомнение. Но те, кого вы приютили, позволили Польше заработать больше, чем она отдала. Это тоже объективные факты, но разве в таких случаях кто-то докопается до истины? Всегда легче вырвать какой-то факт и на этом строить свою политическую карьеру", – подчеркнул он.
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Дипломат подчеркнул, что нам придется пережить этот кризис, который продлится еще некоторое время. Но есть инструменты, чтобы его урегулировать и отодвинуть маргиналов с политической арены на самый край политического поля.
Захочет ли это делать Кароль Навроцкий? У меня есть сомнения. Однако польское правительство сейчас адекватно. Там есть абсолютно нормальные люди, которые находятся под определенным давлением польского общенационального психоза, и поэтому иногда говорят неадекватные вещи. Но с ними, по крайней мере, можно вести разговор и работать,
– считает Владимир Огрызко.
Поэтому, если Украина спрогнозирует свои действия, разработает четкий план работы с политиками, обществом, СМИ, учеными и т. д., то, по мнению бывшего главы МИД, она без проблем достигнет определенного консенсуса, по крайней мере, по самым острым и неприятным для обеих сторон вопросам.
Огрызко напомнил, что в свое время президенты Кучма и Квасьневский, а также Ющенко и Качинский находили способы договориться и жили по принципу "прощаем и просим прощения", потому что преступления совершались с обеих сторон. И если Украина начнет выяснять, почему они были со стороны Польши, то может дойти до таких фактов, которые полякам не понравятся.
Отметим, что в польском городе Бельско-Бяла разгорелся скандал из-за агрессивного поведения 40-летнего местного жителя, который словесно оскорблял украинских девочек-подростков, ехавших в автобусе. Правоохранители доставили его в полицейский участок, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев обратился к польской полиции с просьбой принять соответствующие меры в отношении мужчины, унижавшего украинцев.