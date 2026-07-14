Такое мнение в беседе с 24 Каналом высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив возможные пути выхода из кризиса для Украины и Польши. Напомним, что в Варшаве состоялся "Волынский марш" в годовщину Волынской трагедии, организованный ультраправой партией "Конфедерация польской короны". Эту политическую силу считают пророссийской с антиукраинской риторикой.

Президент Польши располагает инструментами, чтобы погасить антиукраинскую истерию

Огризко отметил, что антиукраинская истерия в Польше сейчас набирает обороты.

Однако министр обороны Польши сказал очень важную фразу: "Я очень хочу, чтобы польскими ракетами для Patriot сбивали баллистические ракеты над Киевом, а не над Варшавой". Это правильный ответ, который должен услышать каждый польский шовинист,

– уверен экс-глава МИД Украины.

Таких, к сожалению, достаточно много, но если они хотят, чтобы над Варшавой не сбивали российские баллистические ракеты, то, по мнению Огрызко, им нужно постоянно благодарить Украину, которая защищает поляков.

"Все разговоры о том, что, мол, „мы приютили украинцев“, абсолютно верны, и мы не ставим их под сомнение. Но те, кого вы приютили, позволили Польше заработать больше, чем она отдала. Это тоже объективные факты, но разве в таких случаях кто-то докопается до истины? Всегда легче вырвать какой-то факт и на этом строить свою политическую карьеру", – подчеркнул он.

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Дипломат подчеркнул, что нам придется пережить этот кризис, который продлится еще некоторое время. Но есть инструменты, чтобы его урегулировать и отодвинуть маргиналов с политической арены на самый край политического поля.

Захочет ли это делать Кароль Навроцкий? У меня есть сомнения. Однако польское правительство сейчас адекватно. Там есть абсолютно нормальные люди, которые находятся под определенным давлением польского общенационального психоза, и поэтому иногда говорят неадекватные вещи. Но с ними, по крайней мере, можно вести разговор и работать,

– считает Владимир Огрызко.

Поэтому, если Украина спрогнозирует свои действия, разработает четкий план работы с политиками, обществом, СМИ, учеными и т. д., то, по мнению бывшего главы МИД, она без проблем достигнет определенного консенсуса, по крайней мере, по самым острым и неприятным для обеих сторон вопросам.

Огрызко напомнил, что в свое время президенты Кучма и Квасьневский, а также Ющенко и Качинский находили способы договориться и жили по принципу "прощаем и просим прощения", потому что преступления совершались с обеих сторон. И если Украина начнет выяснять, почему они были со стороны Польши, то может дойти до таких фактов, которые полякам не понравятся.

Отметим, что в польском городе Бельско-Бяла разгорелся скандал из-за агрессивного поведения 40-летнего местного жителя, который словесно оскорблял украинских девочек-подростков, ехавших в автобусе. Правоохранители доставили его в полицейский участок, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев обратился к польской полиции с просьбой принять соответствующие меры в отношении мужчины, унижавшего украинцев.