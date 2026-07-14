Таку думку у розмові з 24 каналом висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, наголосивши на шляхах виходу з кризи для України та Польщі. Нагадаємо, що у Варшаві відбувся "Волинський марш" до роковин Волинської трагедії, який провела ультраправа партія "Конфедерація корони польської". Цю політичну силу вважають проросійською з антиукраїнською риторикою.

Президент Польщі має інструменти, щоб загасити антиукраїнську істерію

Огризко зауважив, що антиукраїнська істерія в Польщі зараз набирає обертів.

Проте міністр оборони Польщі сказав дуже важливу фразу: "Я дуже хочу, щоб польськими ракетами для Patriot збивали балістику над Києвом, а не над Варшавою". Це правильна відповідь, яку має почути кожний польський шовініст,

– впевнений ексглава МЗС України.

Таких, на жаль, достатньо багато, але якщо вони хочуть, щоб над Варшавою не збивали російські балістичні ракети, то, на думку Огризка, їм потрібно постійно дякувати Україні, яка захищає поляків.

"Всі розмови про те, що, мовляв, "ми прихистили українців", абсолютно правдиві, і ми не ставимо їх під сумнів. Але ті, кого ви прихистили, дозволили Польщі заробити більше, ніж вона віддала. Це теж об'єктивні факти, але ж хіба в таких випадках хтось докопається до істини? Завжди легше висмикнути якийсь факт і на цьому будувати свою політичну кар'єру", – підкреслив він.

Дипломат пояснив, чому в Польщі набувають сили антиукраїнські настрої: дивіться відео

Дипломат наголосив, що нам доведеться пережити цю кризу, яка триватиме ще певний період часу. Але є інструменти, щоб погасити її та відсунути маргіналів з політичної арени на самий край політичного поля.

Чи захоче це робити Кароль Навроцький? Маю сумніви. Проте польський уряд зараз адекватний. Там є абсолютно нормальні люди, які перебувають під певним тиском польського загальнонаціонального психозу, і тому інколи говорять неадекватні речі. Але з ними щонайменше можна вести розмову і працювати,

– вважає Володимир Огризко.

Тому, якщо Україна спрогнозує свої дії, зробить чіткий план, як працювати з політиками, суспільством, засобами інформації, вченими тощо, тоді, на думку колишнього глави МЗС, спокійно вийде на певний консенсус щонайменше щодо найбільш гарячих і неприємних для обох сторін питань.

Огризко нагадав, що свого часу президенти Кучма та Квасневський, а також Ющенко і Качинський знаходили способи порозумітися і жили за принципом "пробачаємо і просимо вибачення", тому що злочини були з двох сторін. І якщо Україна почне з'ясовувати, чому вони були з польського боку, то може дійти до таких фактів, які полякам не сподобаються.

Зазначимо, що у польському місті Бельсько-Бяла розпалився скандал через агресивну поведінку 40-річного місцевого чоловіка, який словесно ображав українських дівчаток-підлітків, що їхали в автобусі. Правоохоронці доставили його до відділку поліції, щоб з'ясувати обставини інциденту. Водночас глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ звернувся до польської поліції щодо відповідної реакції на дії чоловіка, який принижував українців.