Есть ли угроза для "Источника нейтронов" в Харькове?

В институте заверили: чрезвычайные ситуации не зафиксировали.

Сегодня ряд телеграм-каналов распространяет ссылки на статью в газете The New York Times от 9 сентября 2025 года, в которой говорится о возможных атаках на украинские ядерные объекты. Один из таких объектов расположен на территории Харьковского физико-технического института. Сообщаем, что институт функционирует в штатном режиме. Никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано,

– написали там.

Работники научного центра заверили, что все объекты работают в нормальном режиме, и попросили сохранять спокойствие.

Они напомнили заявление бывшего генерального директора института Николая Шульги, которое он сделал после обстрела 6 марта 2022 года. В институте бывшего руководителя процитировали так: вероятность возникновения масштабной ядерной аварии на этом объекте исключена.

Заметим! По той ссылке, которую дали в институте, Николай Шульга говорит: в рабочем состоянии установка безопасна. Он отверг обвинения россиян в том, что в институте делают ядерное оружие.



В то же время в его комментарии есть слова о возможном радиоактивном загрязнении местности, если установка будет повреждена ударом и элементы пойдут наружу. "Если по какой-то причине произойдет физическое разрушение этой установки, то возможен выход наружу топлива, радиоактивных элементов, и это, конечно, большая проблема для окружающей среды. Собственно, картина такая же, как и на атомных станциях... Если будет ее разрушение путем атак со стороны, может произойти такого же типа катастрофа, которая может произойти с атомными станциями", – говорил тогда Шульга.

Что такое "Источник нейтронов"



Это сокращенное название, полное – "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов". На сайте учреждения указано, что это исследовательская ядерная установка, предназначенная для получения нейтронов и использования их в фундаментальных и прикладных исследованиях, а также для обучения и подготовки специалистов для атомно-энергетической промышленности Украины. В 2024 году установка была обесточена после обстрела.

Что писали в The New York Times об обстрелах ядерных объектов Украины?

Журналисты упоминали о ЗАЭС и ЧАЭС, но указали, что в Украине есть и другие объекты. Много внимания посвятили "Источнику нейтронов".

Харьковский физический институт, который помог в разработке первых советских атомных бомб, согласился прекратить работу с оружейным ураном в 2010 году, отправив свои запасы в Россию по настоянию Соединенных Штатов во имя нераспространения ядерного оружия. Он до сих пор хранит чрезвычайно опасные материалы, такие как уран в "Источнике нейтронов", обогащенный гораздо радиоактивнее, чем топливо, используемое на атомной электростанции. Институт не раскрывает точного количества урана, находящегося на месте,

– сказано в материале.

В то же время NYT написали, что после 2022 года "ученые прекратили эксперименты и перевели "Источник нейтронов" в режим долгосрочного отключения". Но "уран остался, вместе с опасностью его выброса".

СМИ утверждает, что "Источник нейтронов" "содержит несколько десятков фунтов обогащенного урана – достаточно, если бы его рассеять, чтобы загрязнить значительную часть города". А здание института в Харькове расположено всего в 22 километрах от линии фронта. Сооружение было повреждено обстрелами 74 раза.

Медиа ссылается на отчет украинских прокуроров, которые писали об экоциде из-за постоянных обстрелов.

В обвинительном акте они обвинили пятерых российских офицеров. В нем говорится, что прямое попадание может загрязнить территорию, где проживает около 640 000 человек,

– подытожили NYT.

