Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут".

Чи є загроза для "Джерела нейтронів" у Харкові?

В інституті запевнили: надзвичайні ситуації не зафіксували.

Сьогодні низка телеграм-каналів поширює посилання на статтю в газеті The New York Times від 9 вересня 2025 року, в якій ідеться про ймовірні атаки на українські ядерні об'єкти. Один із таких об'єктів розташований на території Харківського фізико-технічного інституту. Повідомляємо, що інститут функціонує у штатному режимі. Жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано,

– написали там.

Працівники наукового центру запевнили, що всі об'єкти працюють у нормальному режимі, і попросили зберігати спокій.

Вони нагадали заяву колишнього генерального директора інституту Миколи Шульги, яку він зробив після обстрілу 6 березня 2022 року. В інституті колишнього керівника процитували так: імовірність виникнення масштабної ядерної аварії на цьому об'єкті виключена.

Зауважимо! За тим посиланням, яке дали в інституті, Микола Шульга говорить: у робочому стані установка безпечна. Він відкинув звинувачення росіян у тому, що в інституті роблять ядерну зброю.



Водночас у його коментарі є слова про можливе радіоактивне забруднення місцевості, якщо установка буде пошкоджена ударом і елементи підуть назовні. "Якщо з якоїсь причини відбудеться фізичне руйнування цієї установки, то можливий вихід назовні палива, радіоактивних елементів, і це, звісно, велика проблема для довкілля. Власне, картина така сама, як і на атомних станціях… Якщо буде її руйнування шляхом атак збоку, може статися такого самого типу катастрофа, яка може статися з атомними станціями", – говорив тоді Шульга.

Що таке "Джерело нейтронів"



Це скорочена назва, повна – "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, керованій лінійним прискорювачем електронів". На сайті установи зазначено, що це дослідницька ядерна установка, призначена для отримання нейтронів та використання їх у фундаментальних та прикладних дослідженнях, а також для навчання та підготовки фахівців для атомно-енергетичної промисловості України. У 2024 році установка була знеструмлена після обстрілу.

Що писали в The New York Times про обстріли ядерних об'єктів України?

Журналісти згадували про ЗАЕС і ЧАЕС, але вказали, що в Україні є й інші об'єкти. Багато уваги присвятили "Джерелу нейтронів".

Харківський фізичний інститут, який допоміг у розробці перших радянських атомних бомб, погодився припинити роботу зі збройовим ураном у 2010 році, відправивши свої запаси до Росії за наполяганням Сполучених Штатів в ім'я нерозповсюдження ядерної зброї. Він досі зберігає надзвичайно небезпечні матеріали, такі як уран у "Джерелі нейтронів", збагачений набагато радіоактивніше, ніж паливо, що використовується на атомній електростанції. Інститут не розкриває точної кількості урану, що знаходиться на місці,

– сказано в матеріалі.

Водночас NYT написали, що після 2022 року "вчені припинили експерименти та перевели "Джерело нейтронів" у режим довгострокового вимкнення". Але "уран залишився, разом із небезпекою його викиду".

ЗМІ стверджує, що "Джерело нейтронів" "містить кілька десятків фунтів збагаченого урану – достатньо, якби його розсіяти, щоб забруднити значну частину міста". А будівля інституту в Харкові розташована лише за 22 кілометри від лінії фронту. Споруда була пошкоджена обстрілами 74 рази.

Медіа посилається на звіт українських прокурорів, які писали про екоцид через постійні обстріли.

В обвинувальному акті вони звинуватили п'ятьох російських офіцерів. В ньому йдеться, що пряме влучання може забруднити територію, де проживає близько 640 000 людей,

– підсумували NYT.

Наскільки серйозна ядерна загроза для України зараз?