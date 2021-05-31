Исторический момент: в Китае парам разрешили иметь 3 детей

Китай изменил политику ограничения рождаемости и позволил семьям заводить до 3 детей. К такому шагу прибегли из-за угрозы демографического кризиса на фоне старения нации.

Китайские власти решили отказаться от "политики 2 детей", которую внедрили в 2015 году.

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Китайцам разрешили иметь 3 детей

Отныне китайские пары из-за угрозы демографического кризиса смогут рожать до 3 детей. Соответствующий шаг – попытка остановить старение нации и уменьшить замедление экономики.

Эксперты заявляют, что уровень рождаемости в Китае значительно ниже, чем необходимо для замены поколения. Это означает, что к 2050 году более 25% населения страны будут старше 65 лет.

Такоеая ощутимое преимущество пенсионеров над людьми, которые будут работать, грозит серьезными проблемами китайской экономике и социальной сфере.

Политика ограничения рождаемости в Китае: что известно

Ограничение по количеству детей в семье в Китае ввели в 1970-х годах. Оно предусматривало формулу "одна семья – один ребенок". Впрочем, в 1980 году запрет был смягчен, и сельским семьям разрешили рожать второго ребенка, если первой была девочка.

В 2013 году парам, у которых один из родителей является единственным ребенком в семье, позволили иметь второго ребенка.

А с 2015 года всем семьям разрешили иметь 2 ребенка. Ограничения имели ряд исключений и по закону они не должны были применяться к этническим меньшинствам.

В 2019 году рождаемость в стране упала до самого низкого уровня за все время существования Китая.