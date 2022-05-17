Историческое решение: парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии проголосовал за то, чтобы вступить в Североатлантический альянс. "За" выступило подавляющее большинство депутатов.

Так, решение о вступлении в НАТО поддержали 188 членов парламента Финляндии. Только 8 высказались против. Еще 3 человека отсутствовали.

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После этого правительство обсудит решение парламента на пленарном заседании правительства.

Табло голосования парламента / Фото Samuel Tammekann

Что этому предшествовало

После полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия и Швеция почти одновременно решили отказаться от нейтралитета и подать заявки на членство в НАТО. В частности, премьер-министр Финляндии Санна Марин объяснила это тем, что Финляндии уже не верится, что рядом с Россией может быть мирное сосуществование. По ее словам, Кремль не оставил финнам выбора. Когда-то Россия уже нападала на Финляндию, поэтому власть не хочет, чтобы история повторилась.

Между тем, 3 страны уже пообещали защитить Финляндию и Швецию, если на них нападет Россия. Это Норвегия, Дания и Исландия.

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