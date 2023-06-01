"Хотел телескоп, чтобы смотреть на Луну, а теперь сам среди звезд": памяти детей, убитых Россией

Сегодня мир отмечает День защиты детей. Эта дата очень важна сейчас для Украины, ведь за время полномасштабного вторжения Россия убила почти 500 украинских детей. Около 500 детских мечтаний убили российские боеприпасы и ракеты. И, к сожалению, эти цифры растут, ведь война продолжается.

Годовалые Николь и Денис только получали базовые для жизни навыки. 14-летний Владимир любил отдых на природе и мечтал о квартире в Киеве. 9-летний Никита обожал рыбачить и очень хотел иметь свой телескоп. 12-летняя Вероника увлекалась съемками видео и часто дарила друзьям подарки, сделанные своими руками. К Международному дню защиты детей рассказываем истории маленьких украинцев, убитых Россией. Тексты созданы на основе воспоминаний родных погибших детей.

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Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных специально для 24 Канала. Чтобы сообщить данные о потерях Украины – заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

Нам был один год и один месяц, когда в наш дом попали бомбы

Николь и Денис Дейнеко – близнецы из села Юровка Житомирской области. Малыши погибли 8 марта 2022 года. Их дом уничтожила бомбардировка российской армии.

Привет, мы двойняшки Николь и Денис Дейнеко. Нам был 1 год и 1 месяц, когда в наш большой и красивый дом попали две российские бомбы. Вместе с нами погибли наши мама, бабушка и дядя – он еще сам был ребенком. Мы жили в Житомирской области, в селе Юровка. Дома, где проходило наше счастливое детство, больше нет.

Мы были еще совсем маленькими и только получали базовые для жизни навыки. Моя сестренка Николь очень умело ходила, я за ней еще не успевал! И разговаривать начала немного раньше, уже могла звать маму, бабушку и дедушку. Говорят, я спокойнее ее, неторопливый, а она – шустрая хохотушка. Хотя мы оба росли игривыми и активными.

Николь и Денис – младенцы, которых убила Россия / Фото из архива семьи Дейнеко

Последние полгода мы с мамой жили с ее родителями и младшим братом. Мамочка успевала заботиться о нас и еще учиться. Она мечтала работать ландшафтным дизайнером в Киеве. В нашем дворе мама разбила красивый цветник. Мы бы охотно поиграли возле него, но когда все цвело, мы были совсем маленькими.

По вечерам нам нравилось проводить время с бабушкой. Она пела для нас, мы вместе танцевали. Очень весело было с дядей. Хотя он сам еще был подростком, мог и присмотреть за нами, и развлечь. Иногда приходила прабабушка. Она нас очень любила и помогала маме, когда та сдавала экзамены. У нас было много игрушек. Одну из самых любимых – цветочек, который все за нами повторял и пел песни, подарил дедушка. Он часто радовал нас игрушками.

В нашем доме жил черный кот. Мамин любимец. Масик. Правда, когда мы научились его догонять, он редко приходил с улицы. Поест, отдохнет и айда назад. Наверное, наши объятия ему не очень нравились. А вот к большой овчарке Айдару нам вообще было нельзя.

В день, когда бомбы упали на наш дом, мы все были дома, кроме дедушки, который был на работе. Спаслись только животные, живущие теперь у родственников. Дедушка по нам очень скучает.

Я хотел стать тестировщиком игр

В Юровке вместе с маленьким Николь и Денисом погиб 14-летний Владимир Ободзинский, их дядя. О чем мечтал юноша, у которого Россия украла жизнь?

Привет, я Вова. Мне 14. Я погиб, когда россисйкие бомбы упали на наш дом. Тогда же умерла мама, старшая сестра и двое ее детей. Папа тогда был на работе в Киеве, в мгновение ока он потерял весь свой мир: семью и дом, который они с мамой годами строили для нас.

Я рос спокойным и рассудительным. Любил все, что связано с компьютерами. Как и многие дети моего возраста, увлекался онлайн-играми. Родители, может быть, не всегда понимали, чем я занимаюсь, но никогда не отказывали в помощи. К папе запросто можно было обратиться, чтобы приобрести что-нибудь для моих хобби.

Во взрослом возрасте я хотел стать тестировщиком игр. Мечтал приобрести квартиру в столице. Но сначала нужно было окончить 9 класс. Мне не терпелось пойти в колледж и начать учиться тому, что меня действительно интересовало – программированию. Однако родители настояли, чтобы полностью оканчивал школу. Но перейти в 10 класс я уже не успел.



Владимир – парень, мечты которого навсегда уничтожил российский снаряд / Фото из архива семьи Ободзинских

У меня были близкие друзья. Но, как говорит мой папа, я хорошо отличал хорошее от плохого. Так что компанию выбирал тщательно. Конечно, мы все любили посидеть за компьютерами, однако и на улице было чем заняться. Летом часто ходили на реку, устраивали пикники на природе. В последнее время занимались на турниках. Еще у меня была целая коллекция банок из-под газированных напитков. Я ею очень гордился.

Я жил вместе с родителями, сестрой и племянниками. Часто помогал сестре с малышами, у нас вся семья была дружной. Несколько раз в год мы ездили на отдых: летом – на море, в Одесскую область. Путешествовали по Закарпатью, по западу Украины. Как выдавался случай, все вместе ходили в лес за грибами. В год, когда я погиб, родители планировали отправить нас с сестрой в Стамбул. Там мы должны отметить наши дни рождения. Сестра мечтала об этой поездке. Да и я был рад возможности посмотреть Турцию.

Сейчас мой папа ищет утешение от горя помогая другим людям, тоже пострадавшим от войны.

Родителям кажется, что они живут в кошмаре. Хотели бы проснуться, но не получается

9-летний Никита Левченко погиб в Запорожье – его жизнь 9 октября 2022 отняла российская ракета.

Добрий день! Вы читаете историю 9-летнего Никиты Левченко. Я спал в своей постели, когда российская ракета прилетела в наш дом. В ту ужасную ночь не стало и моих бабушки и дедушки.

Что бы вам рассказать о себе? Как втиснуть всю жизнь в эти несколько абзацев?

Мы с папой часто ездили на рыбалку. А впервые рыболовную удочку в руки я взял в три года. Вообще меня многое интересовало и увлекало – байдарки, лошади, гончарное искусство, волейбол, плавание, игра на гитаре и, конечно, кулинария. Я мог приготовить самый вкусный в мире шашлык – родственники гордились мной и хвалили. Со всеми этими делами я успевал учиться и был ответственным школьником. Всегда заступался за тех, кого обижали.

Мы в семье жили активно. Ездили на экскурсии, на море. С собой приглашали друзей и знакомых, время проводили весело. Иногда папа брал меня на работу. Он был строителем. Однажды, бегая с ним по домам, таская молотки, дощечки и гвозди, я сказал, что в будущем тоже хочу такую профессию.

Мы уже понемногу готовились к моему первому серьезному юбилею – в ноябре 2022-го мне должно было исполниться 10 лет. Папа спрашивал, что мне подарить. Я говорил, что хочу телескоп смотреть на Луну. А теперь уже я сам среди звезд…

Никита – мальчик, не доживший до 10 лет из-за российской ракеты / Фото из архива семьи Левченко

У меня остались папа и мама. После моей гибели родителям кажется, что они живут в кошмарном сне. Хотели бы проснуться, но не выходит.

Мне всегда хотелось добавлять жизни радости

12-летняя Вероника Куц погибла у села Ягодное на Черниговщине 5 марта 2022 года. Автомобиль, в котором девочка ехала с мамой и отчимом, обстреляли.

Привет! Я 12-летняя Вероника родом из Чернигова – северного города Украины, который в начале вторжения оказался в осаде. Вместе с мамой, отчимом и маленькой сестричкой Варей мы пытались на машине выехать из развернувшегося ада. Во время эвакуации отчим вышел, чтобы убрать камень с дороги, который мешал проезду. Последнее, что помню, его крик "Выходите из машины" и маму в крови. Когда я вышла, меня не стало… Обломок прилетел в голову. На той дороге погиб и мой отчим.

Всем родным казалось, что я взрослее своего возраста, имела мудрые и умные глаза. К любой просьбе относилась ответственно, была самостоятельной. Мама говорит, что со мной никогда не было никаких проблем – ни дома, ни в школе. Мы много разговаривали – как настоящие подружки. Мне всегда хотелось добавлять в жизнь радость: своим родным и друзьям я любила собственноручно делать подарочки. Однажды с помощью подруги устроила маме и отчиму сюрприз – романтический ужин на двоих. Мы приготовили салат и картошку с сосисками.

Я любила снимать видео, вела несколько страниц в соцсетях. Но еще не определилась, кем я хочу стать в будущем: желания менялись – от стоматолога до нотариуса. Окончательно мне так и не дали сделать этот выбор.



Вероника – девочка, чьи мечты о будущем погибли в расстрелянном авто / Фото из соцсетей девочки

Семьей мы много гуляли по городу. Летом меня увозили в село, где я любила купаться, ездить на велосипедах и заниматься спортом. А однажды во время отдыха на природе вытащила свою подружку из озера, когда она начала захлебываться.

После того, как меня убило обломком, моя мама Вика еще сутки с маленькой Варей пряталась в заброшенном здании. А потом их взяли в плен, целый месяц мои родные под мушкой врага жили в подвале школы. Меня похоронили в лесу, но потом, когда российские военные ушли с Черниговщины, перезахоронили.

После всего, что случилось с нами, мама с сестрой Варей уехали за границу. Мама ждет, пока война закончится, чтобы наконец вернуться домой.

Автор: Наталья Кулиди, Мария Морозова