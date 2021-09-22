История для троллинга, – депутат Рахманин о встрече Арахамии и Коломойского на стадионе
Источник:24 канал
На одном из футбольных матчей в Киеве олигарх Игорь Коломойский общался с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Однако все это является лишь историей для троллинга.
Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале заявил нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин. Он также отметил, что не видит, каким образом законопроект об олигархах может на них повлиять.
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По словам Рахманина, если посмотреть на некоторых членов правительства, которых выдвигает "Слуга народа", то видно, что они имеют гораздо больше связей с определенными олигархами, чем председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков или уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
Несмотря на это, разговор Коломойского и Арахамии во время футбольного матча является "больше историей для шуток и троллинга".Справка. Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект об олигархах нарушает ряд законов о правах людей.
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Что этому предшествовало
- На футбольном матче в Киеве 15 сентября заметили нардепов "Слуги народа", ряд министров и чиновников. Они смотрели футбол в VIP-ложе с олигархом Игорем Коломойским. В частности, там находился Давид Арахамия.
- За словами Арахамии, он не общался с Коломойским на футболе, а просто здоровался. К тому же он и олигарх вроде бы находились в разных ложах.
- В то же время Коломойский заявил, что не сидел в VIP-ложе, а просто был рядом, поэтому решил подойти, чтобы поздороваться и не упустить случая пошутить. Как заверил олигарх, Арахамия пришел на матч со своей семьей.