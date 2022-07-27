Когда рядом приехали танки, решили бежать, – Елена о выезде из Николаева и жизни в Чорткове

В день полномасштабного вторжения россии Елена Кубик с дочерью Елизаветой была в родном Николаеве, муж – в командировке за границей. Первые дни войны действовала схема: воздушная тревога – в подвал. Сперва женщина не хотела эвакуации, но безопасность дочери взяла верх. 8 марта они покинули дом. Коломыя, Львов, а тогда Чортков – города, которые дали приют и свели с замечательными людьми.

СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться

В рамках проекта СВОИ 24 канал рассказывает историю Елены и ее дочери. Из-за войны им пришлось бежать из родного дома и искать новый.

Обратите внимание Всю жизнь поместили в авто и 2 чемодана, – история медсестры о выезде из Мариуполя и новый дом

Это зимнее утро началось слишком рано и не с солнечных лучей в окне, не с чашки ароматного кофе, не с улыбки самых близких. То февральское утро началось во всех уголках Украины со взрывов, страха, непонимания, боли и слова "война".

24 февраля, 4:58, Николаевщина – российская артиллерия и авиация начали обстреливать Кульбакинский аэропорт и порт "Очаков".

Одна из многоэтажек Николаева, то же время. Семья Елены Кубик очнулась от необычных звуков – что-то происходит. Тогда мысли путались, но среди них не было даже догадок о том, что придется покидать родной дом и уезжать. Преодолевать большие расстояния, останавливаться, снова ехать. А тогда в 600 километрах от дома найти новый. И там, в далеком Чорткове, Тернопольской области, вдохнуть полной грудью, попробовать что-то совершенно новое для себя и найти родных людей среди тех, кто еще мгновение назад был незнакомцем.

Елена Кубик родилась в Николаеве. Там и жила вместе с мужем Вячеславом и 8-летней дочерью Елизаветой. До начала полномасштабной войны в течение 15 лет была практическим психологом в детской школе-садике "Чайка". Также у нее с сестрой был центр развития ребенка "Мамино солнышко". Постоянно работала с детьми.



Елена с дочерью и мужем / Фото из архива Елены Кубик

Первые сильные взрывы и паника: началась война

Как для вас началось 24 февраля? Какими были первые мысли и ощущения, когда поняли, что началась полномасштабная война?

Еще ночью 24 февраля мы услышали взрыв – прилетело в Николаев, в Кульбакинский аэродром. Было очень страшно. Муж мне говорил, что что-то скоро начнется, призывал готовить чемоданчик. Он за границей, от завода Заря – "Машпроект" работает на корабле. На момент начала войны находился в командировке.



Муж Елены 23 сентября 2021 года уехал в командировку / Фото из архива Елены Кубик

Несмотря на все его предупреждения, я до последнего не думала, что такое будет происходить. Но, когда мы услышали сильный взрыв, я поняла, что началось. Тогда я позвонила мужу. Он сначала сказал, что, возможно, это учения. А через несколько минут добавил: "нет, началась война".

У нас тогда были панические состояния. Но мы продолжали делать все как в обычные дни. Утром собирались в школу, на работу.

Потом у нас постоянно были тревоги, каждый день. Мы живем на 9 этаже. Несколько раз в день спускались в подвал. Вместе с главой ОСМД навели там порядок. Поэтому в убежище было удобно находиться.

Оставить дом и кошку с котятами: эвакуация из Николаева

Когда решили уехать из Николаева и что повлияло на ваше решение?

У нас все время были обстрелы. Я каждый день разговаривала с мужем. Он очень волновался. Не давил на меня, но часто говорил: "может, ты уедешь". Я отвечала: "да нет, я не могу, я не покину наш дом". Кроме того, у меня же кошка, а у нее – четверо котят, которые только родились, совсем крошечные.



Кошка с котятами остались в Николаеве / Фото из архива Елены Кубик

Мы так разговаривали-разговаривали. И потом он меня убедил, сказав, что должна думать о ребенке, о себе. Тогда я собралась духом. Это было после того, как около нас в магазин танки приехали. Что-то произошло, это было так близко. Мы этого не видели, но слышали. Было ужасно. Тогда я поняла, что надо все-таки ехать. Мосты у нас постоянно то перекрывали, то закрывали, то минировали. Муж организовал нам поездку – и мы отправились.

Как дочери объясняли, что происходит, почему надо то прятаться, то вообще уезжать из дома?

Говорила ей все, как есть. Она уже взрослая девочка. Пыталась успокоить ее. Но у нас как-то автоматически все получалось: когда воздушная тревога, мы сразу брали кошек в переноску, несколько рюкзаков и спускались в подвал. Лифты не работали. Поэтому мы, бывало, целый день бегали то вниз, то вверх.

Дочь очень не волновалась. Потому что в подвале были ее подружки. Она со всеми там познакомилась. Дети вели себя, как всегда, а родители, конечно, переживали. Я рассказывала ей все, как есть. Что у нас война, на нас напал враг, нам надо будет поехать в безопасное место. Она беспокоилась за любимую кошку, которую мы в конце концов оставили у моих родителей.

Дорога в безопасное место через все области

Какой была ваша эвакуация, как долго ехали, где останавливались? Кто помогал выбраться из Николаева?

Мы сначала переехали через Варваровский мост (разводной мост через реку Южный Буг, соединяет исторический район Николаева Варваровку и остальной город – 24 канал). Там, за городом, живет мой папа. Мы переночевали у него. Утром приехал друг моего мужа, который проживает в Одессе. Он забрал нас к себе. Там мы провели следующую ночь. А тогда вместе с ним поехали в Умань.



Из Николаева женщина с дочерью уезжали 8 марта / Фото из архива Елены Кубик

Наш дальнейший путь организовал брат моего мужа. Он договорился со своими сотрудниками, чтобы в каждой области нас кто-то подвозил. Поэтому мы постоянно пересаживались из одной машины в другую. Сначала была Умань, дальше – Винница, Ивано-Франковск. Оттуда брат моего мужа Андрей забрал нас в Коломыю. Там мы жили в приюте.



Сначала семья остановилась в Коломые / Фото из архива Елены Кубик

После этого мы поехали во Львов. Вариантов, где остановиться было мало – чтобы были условия и цена адекватная. Кроме того, у нас двое детей. В результате во Львове мы провели 1,5 месяца. Андрей работал, мы были дома.

Полтора месяца Елена с дочерью жила во Львове / фото из архива Елены Кубик

Елизавета во Львове: смотрите видео

Как оказались в Чорткове?

Потом приехала моя сестра из Николаева. У нее есть сын, мальчик Алексей, которому 9 лет. Они поздно уехали из города. Я долго ее убеждала это сделать. Сестра с сыном оказались в Бучаче. Мы тогда были еще во Львове. И думали, как бы так сделать, чтобы быть вместе.

Тогда сестра нашла приют в Чорткове. Хорошие условия, возможность поселиться двум семьям. Мы поняли, что едем туда. Так 8 мая и оказались в городе Тернопольской области.



По дороге в Чортков / Фото из архива Елены Кубик

Новые люди, эмоции и жизнь на Тернопольщине

Как вас приняли на новом месте? Чем там занимались?

Когда мы только переехали, моя сестра Оксана познакомилась с представителями благотворительного центра "Каритас". Мы несколько раз приходили туда получать гуманитарную помощь. Там записали наши телефонные номера, чтобы сообщить нам, когда будут какие-то занятия или встречи для детей. Потом нас начали приглашать на разные мероприятия. Мы и на лошадях бесплатно катались, и мастер-классы в пиццерии проводили, были и занятия по английскому, и волейбол – очень много всего.

И вообще здесь, в Чорткове, мы с сестрой не сидели сложа руки. Она начала рисовать патриотические сумки, я делала бисером патриотические броши. Мы творческие люди, было вдохновение и большое желание что-то делать.



Патриотическая брошь / Фото из архива Елены Кубик

Я увидела, как там работают молодые люди. Мне тоже захотелось работать. Я спросила, нет ли вакансий. Тогда не было. А потом она появилась, и меня пригласили. И вот прошла моя первая неделя на работе.

Расскажите поподробнее о новой работе. Работаете с детьми?

Я работаю практическим психологом. Ко мне приходят дети переселенцев. Провожу консультации, игровые занятия. Теперь только в индивидуальной форме. Я прошла курс "Дети и война", получила сертификат.

Кстати, когда мы проходили обучение, то было упражнение – представить себе безопасное место, где тебе уютно, хорошо. И мне в голову приходил только Чортков, церковь, в которую мы сейчас ходим. Это очень помогает, потому что без молитвы и Бога ничего не было бы.

Дом в Николаеве держится, а ценности полностью изменились

Не пострадал ли в результате обстрелов ваш дом или дома ваших родных и друзей?

К счастью, все хорошо. Были обстрелы рядом, но до наших домов не долетало. У родных тоже, слава Богу, ничего не пострадало. Что касается далеких знакомых, то много таких, у кого жилье либо повреждено, либо вообще разрушено.

Из моего дома уехали почти все. Остался только глава ОСМД с супругой. Мы им кошечку подарили. Они так счастливы. Говорят, это их солнышко. Они остались охранять дом. Поливают цветы, следят за двором.

Как на вас повлияла война? Может быть, есть вещи, которые по-другому начали воспринимать?

Очень многое изменилось. Мы поняли, что не так много нужно человеку для жизни, для счастья. Совершенно не нужны вещи. Я начала ценить время. Больше провожу его с ребенком. До войны я много работала. Теперь понимаю, что не успевала жить. Я спрашиваю себя: "а для чего мы так работали?" Дом – работа – дом – работа – все постоянно повторялось. Муж за границей. Благодаря его командировкам насобирали денег и купили квартиру. Из-за этой постоянной работы не хватало времени на общение с друзьями, с родственниками. Обыденность засасывала и ты и не жил по-настоящему.

Теперь я поняла, что хорошо отдохнула. Сначала во Львове, теперь в Чорткове. Я набралась сил и теперь так хочу работать, что не могу.

Мы при "Каритасе" ходили и помогали немного. К примеру, готовили воинам еду. Так хотелось куда-нибудь девать свою энергию.

Мастер-класс по приготовлению пиццы для детей переселенцев от "Каритаса": смотрите видео

Теплый прием людей и отдых души в Чорткове

Как вы считаете, ваш "второй" дом стал для вас сейчас действительно домом? А люди рядом, которые казались еще недавно совершенно чужими, стали родными?

Когда мы сюда приехали, я делала что-то в доме, а сестра пошла с детьми играть на площадку. Она там с кем-то познакомилась. А дальше я вижу, что к нам начинают съезжаться соседи и везут картошку, разную еду. Мы тогда были шокированы, не понимали, что происходит. А люди нам: "эту картошку вы посадите, а эту будете есть". Мы так благодарны им, ведь не ожидали такой реакции.

Я в Николаеве на 9 этаже жила. А тут у нас домик. Мы посадили картошку, у нас огромный огород. Мы заботимся о нем. У нас растут овощи и фрукты. Мы просто радуемся, что у нас что-то выросло. В детстве у нас были огороды. Но я уже отвыкла от всего этого. Теперь же поняла, что могу это делать, что мне это нравится. Произошло заземление.



Урожай огурцов Елены и ее сестры / Фото из архива Елены Кубик

В Чорткове душа отдыхает, выходишь на улицу – и сразу хорошее настроение. Здесь и невероятная природа. Когда бывает становится грустно, то всегда говорю себе: "выйди на улицу". Тогда выхожу – и все меняется.

Я познакомилась с классной командой, с которой работаю. Новые связи и отношение людей очень хорошее. Хотя бывают разные ситуации.

Мы иногда читаем, что люди с Востока или Юга, которые нашли убежище на Западе, общаются на русском языке и принципиально не хотят переходить на украинский. Различные распри возникают между местными и переселенцами.

Мы до войны были русскоязычные. Конечно, трудно перестроиться, но я очень хочу. Понимаю, что не могу теперь говорить на русском, писать сообщения, думать. Я с ребенком, мужем теперь разговариваю в повседневной жизни на украинском. Хочу делать и делаю это. Ребенок также прислушивается. Ей, конечно, труднее удается, но она старается.

Елена вместе с родными на Тернопольщине: Фото из архива Елены Кубик

Трансформация пророссийского Николаева

Какими были настроения в Николаеве до начала полномасштабного вторжения, как много было пророссийски настроенных людей? Изменилась ли ситуация сейчас?

Наш Николаев очень русскоязычный. После начала войны многие люди, в том числе те, которых мы знаем, не изменили своей позиции. Они все еще ждут путина. У нас есть даже родственники, которые смотрят пропагандистское телевидение, где россия устраивает для них массовый психоз. Мы полностью с ними перестали общаться.

Мой муж в 2014 году добровольцем пошел воевать. Он получил ранение, у него инвалидность. И сейчас снова очень хочет идти воевать. Он возвращается в Украину 23 сентября. И я осознаю, что не смогу его удержать. Мы постоянно об этом говорим, поэтому я уже себя настроила, что будет именно так. Я понимаю, что некоторые люди просто прячутся, другие не хотят, некоторые боятся. Но муж сказал, что пойдет на войну, потому что не может по-другому.

Возьмем даже наших друзей из круга общения мужа. Не очень много было раньше таких, кто хотел и шел на фронт, что-то понимали. У нас же вся квартира флагами увешана, есть много патриотической литературы. Он обратил меня к этому. Для меня это было так больно, как для него.

Советуем ознакомиться Хуже, чем в фильмах об апокалипсисе: сложная история переселенки из Харькова, потерявшей бизнес

Что касается города, то сейчас ситуация изменилась. Люди стали более патриотическими. Кто как может, так приобщается к войне. Кто-то волонтерит, другие ушли на фронт.

Но вообще я вижу, что люди очень разные – одни уехали, другие остаются в городе. Есть такие, которые не собираются возвращаться домой. К примеру, обосновались за границей и там хотят оставаться и строить свою жизнь.



Уже на Тернопольщине женщина приютила кошку с котятами / Фото из архива Елены Кубик

Планы вернуться домой и первые действия после победы

Как насчет вас, планируете ли возвращаться в Николаев?

Надеемся, что вернемся, и будем восстанавливать наш город. Мы очень скучаем. Я поеду в конце сентября домой, но не знаю насколько – со всеми вещами и навсегда, или просто на неделю. Ведь не хочу, чтобы ребенок видел и слышал все то, что сейчас происходит в Николаеве.

В Чорткове очень спокойно и уютно. Возвращение сейчас будет для ребенка большим стрессом.

Я надеюсь, что когда освободят Херсон, то будет легче и можно будет возвращаться. Сейчас именно за Херсон переживаю, потому что он расположен рядом. Пока уверенности и однозначности нет, не могу точно сказать, что тогда и тогда я вернусь в Николаев.

Сейчас многие, несмотря на риск для их жизни, остаются в опасных местах. Что можете сказать тем, кто боится покидать родительские дома и эвакуироваться?

Я посоветовала бы, чтобы люди заботились о своей жизни, своих детях, внуках и уезжали. Чтобы дети этого не видели. И еще нужно понимать, что выездом из опасных мест мы помогаем нашей армии. У меня очень много знакомых ребят, которые постоянно призывают: "люди, выезжайте из Николаева, Херсона, потому что нам будет легче отстоять свои земли". Потому что наши военные переживают, понимают, что в городах и деревнях осталось мирное население, поэтому не могут обстрелять позиции россиян и освободить населенные пункты очень быстро.

Чтобы люди не волновались, что оставляют дома все. Я понимаю их, потому что тоже покинула свой дом. Я переживаю. Но в то же время понимаю, что с собой всего не заберешь. Поэтому, принимая решение эвакуироваться, нужно думать о будущем, о детях.

Все мы не сомневаемся, что Украине удастся прогнать врага со своей земли. Что вы в первую очередь сделаете после победы?

Я верю, что когда буду возвращаться домой, уже будет победа. Я бы хотела встретить всех своих родственников, крепко обнять их, провести время вместе. А еще хочу работать, выйти на свою работу. А также отстраивать наш город, помогать всем, чем могу.



Елена в день покупки квартиры в Николаеве / Фото из архива Елены Кубик

В Николаеве ни дня не проходит без воздушной тревоги. Новости часто пестрят информацией об обстрелах города и области. Но Николаев, как и каждый уголок Украины, ждет победы. Ему не хватает людей, покинувших свои дома, скрываясь от атак россиян. Он ждет всех. Чтобы однажды снова было такое утро, как когда-то – без сирен, "прилетов" и потерь, а с улыбками, со сборами детей в садики и школы, любимой работой, развитием, планами и мирным небом над головой!