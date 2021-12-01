Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. В то же время он пояснил, какие вызовы стоят перед Украиной в вопросе противодействия "Северному потоку-2" и энергетическому терроризму России.

Первая часть Игра довольно опасная, – интервью Геруса о плане Ахметова в "войне" с Зеленским

О разделении "Укрнафты"

"Укрнафту", которая наполовину принадлежит государству, а наполовину Игорю Коломойскому, хотят разделить на не очень выгодных условиях. Что вы об этом знаете? Действительно ли будет разделена "Укрнафта" и действительно ли на таких условиях?

Я об этом знаю то, что написало "Зеркало недели". Больше информации не имею. Поскольку уже вопрос становится таким популярным и его широко обсуждает общество, надо будет, конечно, со стороны парламента также выяснять, что и как там происходит.

Я за то, чтобы это разделение произошло и 2 акционера разошлись. Сейчас, когда они работают, боюсь, что государство, которое имеет 51%, не получает экономического интереса или своей экономической выгоды в размере 51%.

Заметьте "Нафтогаз" опроверг слухи вокруг своих якобы договоренностей с олигархом Коломойским, – заявление

Я так предполагаю. Поэтому в такой ситуации лучше, чтобы акционеры разошлись и распределение долей 51% на 49% таким и осталось.

Интервью Андрея Геруса программе "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео

Далее возникает вопрос интерпретации. Думаю, было бы хорошо, если бы был какой-то сторонний третий – не оценщик или консультант, возможно, аудитор, которому бы доверяли две стороны и который бы сказал, сколько стоит определенная вещь. Все равно это будет давать возможность для интерпретаций.



Андрей Герус в интервью "Первые лица" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Я думаю, что какая-то оценка авторитетного независимого консультанта в этой ситуации могла бы быть полезна, потому что она по крайней мере для профессиональной части, кто разбирается в этих вещах, была бы авторитетной и сняла бы часть вопросов.

О действиях власти против олигархов

А если переводить вопрос активов Коломойского и активов Ахметова в плоскость того, что должно быть одинаковое отношение примерно ко всем олигархам в государстве? Сейчас это выглядит так, что только Ахметов попал под удар. Медведчука не учитываем, ведь он пророссийская сила. Будут ли такие меры в отношении других?

Он (Медведчук – 24 канал) просто пророссийский, но олигарх. Коломойский какой? Он пророссийский или антироссийский? Тоже какой-то олигарх со своим видением.

Петр Порошенко антироссийский, но также олигарх. Поэтому если Россию отодвинуть в сторону, ведь мы выясняем наши внутренние вопросы, то это все олигархи.

То, что сделали с Медведчуком, конечно, это уменьшение его влияния. Сейчас я в принципе могу согласиться, что, возможно, теперь он уже и не олигарх. У него нет медиа, он принимает мало участия в политике и ограничен в передвижении. Поэтому не надо говорить, что это произошло само собой.

Обратите внимание! Виктору Медведчуку вручили уведомление о продлении домашнего ареста. В то же время следователи настаивают, чтобы депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" носил электронный браслет.

То есть Медведчука мы также учитываем как элемент деолигархизации?

Де-факто это так. Вы же не будете отрицать уменьшение его влияния на политику сейчас? После того, как 3 его телеканала перестали работать, рейтинг ОПЗЖ снизился.

Он долго держался на этих телеканалах, которые имели не всегда объективную риторику. Это может кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но его влияние, видимо, снизилось.

О влиянии Коломойского

Когда Владимир Зеленский пришел к власти, то некоторые граждане считали, что за ним стоит Коломойский. Многие из них поверили бы в то, что реально происходит деолигархизация, если бы такое происходило вокруг Коломойского. Нельзя сказать, что мы такое видим. "Слуги" отказались от эфиров у Ахметова, но продолжают ходить на эфиры к Коломойскому.

Начнем с того, что в течение последних 2 лет меня и не приглашали на эфиры Ахметова, поэтому мне очень просто отказываться.

Я не столько к вам персонально, как в целом к представителю политсилы…

Мыслим тогда объективно и оперируем фактами. Было много упреков, что Коломойский вернет "Приватбанк". Вернул?

Пока нет, но и дело "Приватбанка" не довели до конца.

Не вернул, а руководитель "Приватбанка" и первый заместитель получили подозрения, когда президентом был Зеленский.

Многие говорили, что менеджмент "Центрэнерго" лоялен к Коломойскому. Сменили менеджмент? Сегодняшний лоялен к Коломойскому? Как по мне, весной 2021 года изменили. Там была такая спецоперация, когда очень конфиденциально за 30 минут изменили все реестры, что даже никто не смог ничего сделать.



Герус: "История с Коломойским тянется шлейфом" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Что еще нам такое забрасывали? Какие-то закрытые уголовные производства, или о каких-то его людях. Или возможно Александр Дубинский у нас во фракции "Слуга народа" до сих пор? Уже нет.

Я оперирую фактами, которые привел. Теперь вы можете привести факты, какие преференции получил Коломойский? Например, он производит нефтепродукты, а Ахметов – электроэнергию. Импорт электроэнергии был запрещен. В то же время импорт нефтепродуктов, который составлял конкуренцию Коломойскому, был запрещен? Не был.

Поэтому если мы говорим о равных правилах игры, то для одного конкурент был ограничен по электроэнергии, а для другого по нефтепродуктам не был.

Нужно было конкурировать с дизелем из России, из Беларуси, работать, инвестировать в завод и никто никаких административных политических решений для ограничения конкуренции не принимал. Если есть какие-то факты, то назовите их и тогда обсудим. Возможно, я ошибаюсь.

Актуально У нас нет денег из бюджета платить Коломойскому, – Зеленский

Как по мне, эта история с Коломойским тянется шлейфом. Ее подпитывают, но в течение последнего года фактов подтверждения я не вижу.

Относительно Коломойского отменена виза на въезд в США. Такая же виза отменена и у Ахметова. Он также не может въезжать в США. Все. Никакие санкции о блокировании каких-то финансовых счетов или активов не применяли.

Санкции против Андрея Деркача и Игоря Коломойского очень разные. Коломойскому просто запретили въезд. Просто они это сделали публично. Обычно у нас десятки, а может сотни украинцев имеют такой запрет, но это публично не объявляют.

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Если мы зеркальные санкции введем у нас, то это как? Запрет на въезд в Украину? Он же гражданин, здесь живет и даже не выезжает. Потому что мы можем здесь сделать?

Почему Коломойский не реагирует на закон об олигархах

А Коломойский так остро не реагирует на историю с законом об олигархах, потому что у него нет таких же интересов на Западе, как у Ахметова? Ему эта тема не столь чувствительна?

Думаю, что да. Он есть уже в разных списках, в реестрах и не занимался тем, чтобы как-то системно выстраивать свою репутацию на Западе. Также он не имеет бизнеса, который работает на рынках капитала Запада.

Есть какие-то уголовные производства, которые уже содержат в себе определенные риски. Поэтому для него западная жизнь – временно, надолго или навсегда – закрыта. Поэтому он относится спокойнее к тому, что будет находиться в реестре олигархов.

Единственное, он (Коломойский – 24 канал) публично объявил, что не хочет там быть сам. Это в принципе и логично.

Однако для того, чтобы история о Зеленском и Коломойском, которую трудно подтверждать фактами, закончилась, надо первым внести Игоря Валерьевича (в список олигархов – 24 канал), потом подождать месяц и уже тогда всех остальных. Я за то, чтобы пользоваться фактами. Если есть какие-то, то говорите и будем исправлять их.

Об угрозах из-за "Северного потока-2"

Еще такая чувствительная тема в преддверии зимы – это газ. Алексей Данилов сказал, что они не исключают угрозы того, что Россия будет использовать тему энергетического терроризма в отношении нас. Он имел в виду тему газа и что они могут давить на нас этой историей с "Северным потоком-2"?

Тут лучше у него спросить. Но из того, что я могу думать, то говорилось и о запрете поставок в Украину угля антрацита и угля постных марок. А также остановка транзита казахского угля.

Это может ударить по энергетике страны?

Это немного усложняет ситуацию. То, что есть в наших внутренних дискуссиях – когда у нас импорта есть много – это проблема. Но, если мы видим, что у нас запасы угля начинают снижаться, то надо включать тот же импорт электроэнергии, чтобы сохранить уголь, даже накопить его. Для того, чтобы он был на достаточно высоких, таких комфортных уровнях.



Андрей Герус: "До слабости ситуацию нельзя доводить" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Если запасы угля у нас снижаются, запас прочности у нас исчезает, то именно в такие моменты возникает большой соблазн у нашего северного соседа сделать нам какую-то "пакость".

Если бы у нас были запасы угля 1,5 миллиона тонн, то никто бы не запрещал и не останавливал бы ни транзит, ни поставки угля, это бы не дало никакого эффекта. А они как раз дождались, когда Украина оказалась немного в более слабой позиции, и именно тогда такие запреты применили.

До слабости ситуацию никогда нельзя доводить. Всегда должен быть комфортный запас прочности и резервы в энергосистеме.

Как быстро мы почувствуем на себе запуск "Северного потока-2"? Я так понимаю, он запустится в ближайшее время?

Заметно, что регулятор в Германии работает независимо и он смотрит на свои факторы, на свои аргументы и не учитывает какую-то политику или заявления политиков.

Важно! СМИ сообщили, что Германия просит Конгресс США не вводить санкции против газопровода "Северный поток-2". В Берлине считают, что экономические ограничения "могут ослабить доверие к американской власти".

Это пример того, как работают институты на Западе и никакой ускоренной сертификации там не будет. Они там идут по полной процедуре.

Более того, допущен как участник к этой сертификации и украинский НАК "Нафтогаз", который также будет давать какую-то аргументацию. Поэтому это, как минимум, несколько месяцев будут происходить дискуссии и процесс сертификации.

Я прочитала в немецкой прессе, что "Северный поток-2" могут запустить якобы без сертификации, заплатив миллионный штраф.

Это будет такой демонстративный плевок на европейские правила – мы откупимся, но ваши правила выполнять не будем. Это репутационно, имиджево тоже будет иметь определенный негатив.

Но я сомневаюсь, что такое будет. Я думаю, вероятнее всего, будет сперва сертификация, а потом он будет работать в каком-то режиме, в зависимости от того, какая будет сертификация.

В отношении нас – первый урок – все страны действуют прагматично в своих экономических интересах. Это надо понимать и четко видеть реальность, не быть в иллюзиях. Борьба продолжается, есть за что побороться и наши цели – чтобы у нас транзит сохранялся и после окончания этого контракта, который есть сейчас, то есть после 2024 года.

Обратите внимание "Северный поток-2" не заработает еще минимум полгода, – посол Германии

Соответственно такую же позицию имели и Германия, и США. Несмотря на то, что в определенных моментах мы не соглашаемся, в частности о "СП-2", но здесь надо, чтобы мы сформировали общую позицию, чтобы транзит через украинскую ГТС продолжался.

Наша задача выйти из этой ситуации с минимум негатива и максимум позитива. Прежде всего – это продление транзита на новый период, на еще дополнительные, как минимум, лет 10 в определенном объеме, которое будет обеспечивать покрытие расходов на содержание нашей газотранспортной системы.

Есть у вас уверенность в том, что мы сможем дожать этот вопрос и транзит сохранить?

Здесь оно зависит не только от нас, поэтому у нас должны быть союзники, надо сделать общую позицию с Германией, США. Тогда вести переговоры с "Газпромом".

Наш "Нафтогаз" и "Оператор ГТС" способны на такое вообще?

Думаю, способны.