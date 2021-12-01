Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. Водночас він пояснив, які виклики стоять перед Україною у питанні протидії "Північному потоку-2" та енергетичному тероризму Росії.

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Про розділення "Укрнафти"

"Укрнафту", яка наполовину належить державі, а наполовину Ігорю Коломойському, хочуть розділити на не дуже вигідних умовах. Що ви про це знаєте? Чи дійсно буде розділена "Укрнафта" й чи справді на таких умовах?

Я про це знаю те, що написало "Дзеркало тижня". Більше інформації не маю. Оскільки вже питання стає таким популярним і його широко обговорює суспільство, треба буде, звичайно, зі сторони парламенту також з'ясовувати, що і як там відбувається.

Я за те, щоб це розділення відбулося й 2 акціонери розійшлися. Зараз, коли вони працюють, боюсь, що держава, яка має 51%, не отримує економічного інтересу або своєї економічної вигоди у розмірі 51%.

Зауважте "Нафтогаз" спростував чутки навколо своїх нібито домовленостей з олігархом Коломойським, – заява

Я так припускаю. Тому у такій ситуації краще, щоб акціонери розійшлися і розподіл часток 51% на 49% таким і залишився.

Інтерв'ю Андрія Геруса програмі "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

Далі виникає питання інтерпретації. Думаю, було б добре, якби був якийсь сторонній третій – не оцінювач чи консультант, можливо, аудитор, якому б довіряли дві сторони і який би сказав, скільки коштує певна річ. Все одно це даватиме можливість для інтерпретацій.



Андрій Герус в інтерв'ю "Перші особи" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Я думаю, що якась оцінка авторитетного незалежного консультанта у цій ситуації могла б бути корисна, тому що вона принаймні для професійної частини, хто розуміється в цих речах, була б авторитетною й зняла б частину запитань.

Про дії влади проти олігархів

А якщо переводити питання активів Коломойського та активів Ахметова у площину того, що має бути однакове ставлення приблизно до всіх олігархів у державі? Зараз це має такий вигляд, що тільки Ахметов потрапив під удар. Медведчука не враховуємо, адже він проросійська сила. Чи будуть такі заходи щодо інших?

Він (Медведчук – 24 канал) просто проросійський, але олігарх. Коломойський який? Він проросійський чи антиросійський? Теж якийсь олігарх зі своїм баченням.

Петро Порошенко антиросійський, але також олігарх. Тому якщо Росію відсунути в бік, адже ми з'ясовуємо наші внутрішні питання, то це все олігархи.

Те, що зробили з Медведчуком, звичайно, це зменшення його впливу. Зараз я в принципі можу погодитися, що, можливо, тепер він вже й не олігарх. У нього немає медіа, він бере мало участі в політиці й обмежений у пересуванні. Тому не треба говорити, що це сталося само собою.

Зверніть увагу! Віктору Медведчуку вручили повідомлення про продовження домашнього арешту. Водночас слідчі наполягають, щоб депутат від "Опозиційної платформи – За життя" носив електронний браслет.

Тобто Медведчука ми також враховуємо як елемент деолігархізації?

Де-факто це так. Ви ж не будете заперечувати зменшення його впливу на політику зараз? Після того, як 3 його телеканали перестали працювати, рейтинг ОПЗЖ знизився.

Він довго тримався на цих телеканалах, які мали не завжди об'єктивну риторику. Це може комусь подобатися, комусь не подобатися, але його вплив, мабуть, знизився.

Про вплив Коломойського

Коли Володимир Зеленський прийшов до влади, то деякі громадяни вважали, що за ним стоїть Коломойський. Багато з них повірили б в те, що реально відбувається деолігархізація, якби таке відбувалося довкола Коломойського. Не можна сказати, що ми таке бачимо. "Слуги" відмовилися від ефірів у Ахметова, але продовжують ходити на ефіри до Коломойського.

Почнімо з того, що протягом останніх 2 років мене й не запрошували на ефіри Ахметова, тому мені дуже просто відмовлятися.

Я не стільки до вас персонально, як загалом до представника політсили…

Мислимо тоді об'єктивно й оперуймо фактами. Було багато закидів, що Коломойський поверне "Приватбанк". Повернув?

Поки ні, але й справу "Приватбанку" не довели до кінця.

Не повернув, а керівник "Приватбанку" й перший заступник отримали підозри, коли президентом був Зеленський.

Багато хто казав, що менеджмент "Центренерго" лояльний до Коломойського. Змінили менеджмент? Сьогоднішній лояльний до Коломойського? Як на мене, навесні 2021 року змінили. Там була така спецоперація, коли дуже конфіденційно за 30 хвилин змінити всі реєстри, що навіть ніхто не зміг нічого зробити.



Герус: "Історія з Коломойським тягнеться шлейфом" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Що ще нам таке закидали? Якісь закриті кримінальні провадження, чи про якихось його людей. Чи можливо Олександр Дубінський у нас у фракції "Слуга народу" до цього часу? Вже ні.

Я оперую фактами, які навів. Тепер ви можете навести факти, які преференції отримав Коломойський? Наприклад, він виробляє нафтопродукти, а Ахметов – електроенергію. Імпорт електроенергії був заборонений. Натомість імпорт нафтопродуктів, який складав конкуренцію Коломойському, був заборонений? Не був.

Тому якщо ми говоримо про рівні правила гри, то для одного конкурент був обмежений щодо електроенергії, а для іншого щодо нафтопродуктів не був.

Потрібно було конкурувати з дизелем з Росії, з Білорусі, працювати, інвестувати в завод і ніхто жодних адміністративних політичних рішень для обмеження конкуренції не ухвалював. Якщо є якісь факти, то назвіть їх і тоді обговоримо. Можливо, я помиляюся.

Актуально У нас нема грошей з бюджету платити Коломойському, – Зеленський

Як на мене, ця історія з Коломойським тягнеться шлейфом. Її підживлюють, але впродовж останнього року фактів підтвердження я не бачу.

Щодо Коломойського скасована віза на в'їзд у США. Така ж сама віза скасована й у Ахметова. Він також не може в'їжджати у США. Усе. Жодні санкції про блокування якихось фінансових рахунків чи активів не застосовували.

Санкції проти Андрія Деркача та Ігоря Коломойського є дуже різними. Коломойському просто заборонили в'їзд. Просто вони це зробили публічно. Зазвичай у нас десятки, а може сотні українців мають таку заборону, але це публічно не оголошують.

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Якщо ми дзеркальні санкції введемо у нас, то це як? Заборона на в'їзд в Україну? Він же громадянин, тут живе й навіть не виїжджає. Тому що ми можемо тут зробити?

Чому Коломойський не реагує на закон про олігархів

А Коломойський так гостро не реагує на історію із законом про олігархів, бо у нього немає таких самих інтересів на Заході, як в Ахметова? Йому ця тема не настільки чутлива?

Думаю, що так. Він є вже у різних списках, у реєстрах і не займався тим, щоб якось системно вибудовувати свою репутацію на Заході. Також він не має бізнесу, який працює на ринках капіталу Заходу.

Є якісь кримінальні провадження, які вже містять в собі певні ризики. Тому для нього західне життя – тимчасово, надовго чи назавжди – закрите. Тому він ставиться спокійніше до того, що перебуватиме в реєстрі олігархів.

Єдине, він (Коломойський – 24 канал) публічно оголосив, що не хоче там бути сам. Це в принципі й логічно.

Однак для того, щоб історія про Зеленського та Коломойського, яку важко підтверджувати фактами, закінчилася, треба першим внести Ігоря Валерійовича (до списку олігархів – 24 канал), потім почекати місяць й вже тоді всіх інших. Я за те, щоб користуватися фактами. Якщо є якісь, то говоріть й виправлятимемо їх.

Про загрози через "Північний потік-2"

Ще така чутлива тема напередодні зими – це газ. Олексій Данілов сказав, що вони не виключають загрози того, що Росія буде використовувати тему енергетичного тероризму щодо нас. Він мав на увазі тему газу і що вони можуть тиснути на нас цією історією з "Північний потік-2"?

Тут краще в нього запитати. Але з того, що я можу думати, то мовилось і про питання заборони поставок в Україну вугілля антрациту, і вугілля пісних марок. А також зупинка транзиту казахського вугілля.

Це може вдарити по енергетиці країни?

Це трохи ускладнює ситуацію. Те, що є в наших внутрішніх дискусіях – коли в нас імпорту є багато – це проблема. Але, якщо ми бачимо, що в нас запаси вугілля починають знижуватись, то треба включати той же імпорт електроенергії, щоб зберегти вугілля, навіть накопичити його. Для того, щоб воно було на достатньо високих, таких комфортних рівнях.



Андрій Герус: "До слабкості ситуацію не можна доводити" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Якщо запаси вугілля в нас знижуються, запас міцності в нас зникає, то саме в такі моменти виникає велика спокуса у нашого північного сусіда зробити нам якусь "капость".

Якби в нас були запаси вугілля 1,5 мільйона тонн, то ніхто б не забороняв і не зупиняв би ні транзит, ні поставки вугілля, це б не дало ніякого ефекту. А вони саме дочекались, коли Україна виявилась трохи в слабшій позиції, і саме тоді такі заборони застосували.

До слабкості ситуацію ніколи не можна доводити. Завжди має бути комфортний запас міцності і резерви в енергосистемі.

Як швидко ми відчуємо на собі запуск "Північного потоку-2"? Я так розумію, він запуститься найближчим часом?

Помітно, що регулятор в Німеччині працює незалежно і він дивиться на свої фактори, на свої аргументи і не зважає на якусь політику чи заяви політиків.

Важливо! ЗМІ повідомили, що Німеччина просить Конгрес США не вводити санкції проти газогону "Північний потік-2". У Берліні вважають, що економічні обмеження "можуть послабити довіру до американської влади".

Це приклад того, як працюють інституції на Заході і ніякої прискореної сертифікації там не буде. Вони там йдуть по повній процедурі.

Ба більше, допущений як учасник до цієї сертифікації і український НАК "Нафтогаз", який також буде давати якусь аргументацію. Тому це, як мінімум, декілька місяців будуть відбуватись дискусії і процес сертифікації.

Я прочитала в німецькій пресі, що "Північний потік-2" можуть запустити нібито без сертифікації, заплативши мільйонний штраф.

Це буде такий демонстративний плювок на європейські правила – ми відкупимось, але ваші правила виконувати не будемо. Це репутаційно, іміджево теж буде мати певний негатив.

Але я сумніваюсь, що таке буде. Я думаю, найімовірніше, буде спершу сертифікація, а потім він буде працювати в якомусь режимі, залежно від того, яка буде сертифікація.

Щодо нас – перший урок – всі країни діють прагматично в своїх економічних інтересах. Це треба розуміти і чітко бачити реальність, не бути в ілюзіях. Боротьба триває, є за що поборотися і наші цілі – щоб в нас транзит зберігався і після закінчення цього контракту, який є зараз, тобто після 2024 року.

Зверніть увагу "Північний потік-2" не запрацює ще щонайменше пів року, – посол Німеччини

Відповідно таку ж позицію мали і Німеччина, і США. Попри те, що в певних моментах ми не погоджуємось, зокрема про "ПП-2", але тут треба, щоб ми сформували спільну позицію, щоб транзит через українську ГТС продовжувався.

Наше завдання вийти з цієї ситуації з мінімум негативу і з максимум позитиву. Насамперед – це продовження транзиту на новий період, на ще додаткові, як мінімум, років 10 в певному обсязі, яке буде забезпечувати покриття витрат на утримання нашої газотранспортної системи.

Є у вас впевненість у тому, що ми зможемо дотиснути це питання і транзит зберегти?

Тут воно залежить не тільки від нас, тому в нас мають бути союзники, треба зробити спільну позицію з Німеччиною, США. Тоді вести переговори з "Газпромом".

Наш "Нафтогаз" і "Оператор ГТС" здатні на таке взагалі?

Думаю, здатні.