Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. Він назвав конкретних осіб, яких вважає олігархами.
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Віктора Медведчука з цього списку Герус не виключає.
Чому Медведчука вирішили не вважати олігархом? Проросійський, але олігарх. Коломойський теж олігарх з якимось своїм баченням. Петро Олексійович Порошенко теж олігарх. Антиросійський, але олігарх. Якщо Росію відставити в сторону – вони всі олігархи.
Чи є Медведчук елементом деолігархізації
Герус погодився, що після останніх подій довкола Медведчука у його "статусі олігарха" можна засумніватися.
На сьогодні, можливо, Медведчук і не є олігархом. У нього немає медіа, він мало бере участь у політиці і обмежений у пересуванні. Не треба говорити, що це сталося само собою,
– запевнив Герус.
За його словами, здебільшого посприяла цьому деолігархізація.
"Де-факто це так і є, ви ж не будете заперечувати зменшення його впливу на політику зараз. Навіть після того, як три його телеканали припинили працювати, рейтинг ОПЗЖ знизився. Тримався на цих телеканалах, які мали не завжди об'єктивну риторику", – підсумував Герус.
Деолігархізація в Україні: коротко
- Ще 5 листопада Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.
- Наразі жодного олігарха у список не внесли. Однак у РНБО впевнені у 13 особах.
- Одразу після підписання закону Петро Порошенко продав права на "5 канал" та "Прямий".
- Водночас Зеленський заявляв, що тепер в олігархів є 2 шляхи: стати прозорим або грати за старими правилами.