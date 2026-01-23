Историю женщины рассказали в материале "Цезор.НЕТ".

Читайте также Финансовая поддержка для участников боевых действий: какие суммы предусмотрены с января

Как бронежилеты влияют на здоровье?

Наталья Лищишена подписала контракт с ВСУ перед началом полномасштабного вторжения – тогда знакомый предложил ей службу в 80 ОДШБр.

Уже 24 февраля 2022 года Наталья была на Николаевщине, где базировалось ее подразделение. В дальнейшем служба женщины проходила между первой и второй линией обороны: они занимались обеспечением бойцов, логистикой и выполняли другие задачи.

В нашей бригаде было много женщин, большинство – на тыловой службе. Были женщины, которые прослужили на тот момент уже много лет. Как нам говорил командир еще в учебном центре: "В армии женщин нет, есть военнослужащие. Берешь баул и топаешь сама. Ты знала, куда шла",

– рассказала Наталья.

По словам военной, в армии до сих пор существуют проблемы и недоработки, которые ей пришлось почувствовать на собственном здоровье.

Например, до 2023 – 2024 года женской формы фактически не существовало. Впоследствии благодаря проекту Arm Women Now был разработан женский строй и достигнуто его внедрение на уровне Минобороны. В то же время, по словам ветеранки, до сих пор не существует уставных бронежилетов, приспособленных к анатомическим особенностям женщин.

Я знаю, что они сейчас будто на этапе тестирования, но уже сколько лет прошло. А в армии уже 70 тысяч женщин. Уставной бронежилет сейчас весит 18 килограммов и давит. А когда ты на 1 или 2 линии обороны, то должен быть в бронежилете постоянно,

– объяснила Наталья Лищишена.

Как сообщают врачи, только одна из десяти женщин-военнослужащих, которые приходят на обследование, не имеют проблем с молочными железами, ведь грудь травмируются бронежилетом.

В 2024 году Наталья заболела и попала на стационарное лечение в пульмонологическое отделение. После длительного лечения ее направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Во время плановых обследований и ультразвукового исследования врачи обнаружили у нее болезнь Минца – внутрипротоковую папиллому молочной железы, которая обычно протекает бессимптомно, но без лечения может перерасти в злокачественную. В связи с этим пришлось провести операцию.

В целом женщина перенесла три операции: во время последней ей сделали полную резекцию молочных желез. Сейчас женщина не может поднимать высоко вверх руки, поднимать тяжелое и находиться на солнце.

Наталья также стала единственной в Украине женщиной, которая документально подтвердила, что ее болезнь наступила вследствие ношения бронежилета. В заключении ВВК указано, что ее болезнь связана с защитой Родины.

Что известно о женщинах в армии?