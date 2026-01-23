Історію жінки розповіли в матеріалі "Цезор.НЕТ".
Наталя Ліщишена підписала контракт із ЗСУ перед початком повномасштабного вторгнення – тоді знайомий запропонував їй службу у 80 ОДШБр.
Вже 24 лютого 2022 року Наталя була на Миколаївщині, де базувався її підрозділ. Надалі служба жінки проходила між першою і другою лінією оборони: вони займалися забезпеченням бійців, логістикою й виконували інші задачі.
В нашій бригаді було багато жінок, більшість – на тиловій службі. Були жінки, які прослужили на той момент вже багато років. Як нам казав командир ще в навчальному центрі: "В армії жінок немає, є військовослужбовці. Береш баул і топаєш сама. Ти знала, куди йшла",
– розповіла Наталя.
За словами військової, в армії досі існують проблеми й недопрацювання, які їй довелося відчути на власному здоров’ї.
Наприклад, до 2023 – 2024 року жіночої форми фактично не існувало. Згодом завдяки проєкту Arm Women Now було розроблено жіночий стрій і досягнуто його впровадження на рівні Міноборони. Водночас, за словами ветеранки, досі не існує статутних бронежилетів, пристосованих до анатомічних особливостей жінок.
Я знаю, що вони зараз ніби на етапі тестування, але вже скільки років минуло. А в армії вже 70 тисяч жінок. Статутний бронежилет зараз важить 18 кілограмів і тисне. А коли ти на 1 чи 2 лінії оборони, то маєш бути в бронежилеті постійно,
– пояснила Наталя Ліщишена.
Як повідомляють лікарі, лише одна з десяти жінок-військовослужбовиць, які приходять на обстеження, не мають проблем з молочними залозами, адже груди травмуються бронежилетом.
У 2024 році Наталя захворіла та потрапила на стаціонарне лікування до пульмонологічного відділення. Після тривалого лікування її направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Під час планових обстежень і ультразвукового дослідження лікарі виявили у неї хворобу Мінца – внутрішньопротокову папілому молочної залози, яка зазвичай перебігає безсимптомно, але без лікування може перерости у злоякісну. У зв’язку з цим довелося провести операцію.
Загалом жінка перенесла три операції: під час останньої їй зробили повну резекцію молочних залоз. Зараз жінка не може підіймати високо вгору руки, піднімати важке й перебувати на сонці.
Наталя також стала єдиною в Україні жінкою, яка документально підтвердила, що її хвороба настала внаслідок носіння бронежилета. У висновку ВЛК вказано, що її хвороба пов’язана із захистом Батьківщини.
Що відомо про жінок у війську?
У 2025 році в ЗСУ налічувалось понад 70 000 жінок, що на 20% більше, ніж у 2022 році. Безпосередньо на передовій служили 5 500 жінок-військовослужбовиць, повідомили у Міноборони.
Жінки в ЗСУ можуть обіймати різні посади: бухгалтерів, медиків, IT-спеціалістів, операторів БпЛА та інші. Щоб приєднатися до армії, вони мають пройти співбесіду, надати документи та пройти базову загальновійськову підготовку.
Фактично зараз лише одна категорія жінок може йти воювати – добровольці. Охочі підписати контракт жінки повинні будуть служити до кінця війни або підписання закону про демобілізацію.