Воин с позывным “Скалолаз” потерял глаз и получил тяжелые ожоги, однако настоял, что должен вернуться на поле боя. Олег Гринченко объяснил 24 Каналу, что на фронте он принесет большую пользу, чем в тылу.

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"Я хочу быть максимально полезным там, где я сейчас могу быть, там, где продолжаются боевые действия. И я знаю, что там я принесу сегодня большую пользу, чем в тылу. Придет время – я буду кого-то обучать. А, может, придет время и будет победа", – подчеркнул он.

"Если твоя цель – это победа, надо потерпеть"

Олег Гринченко отметил, что сейчас по закону он ограниченно пригоден, но решил вернуться на фронт, потому что хочет быть максимально полезным. По его словам, у всех наступает физическая усталость, однако если есть мотивация – нужно работать.

Почему я иду продолжать работать? Потому что я многое могу. Я могу стрелять из миномета, могу корректировать аэроразведку, передавать данные, быть в штабе и не только. Сейчас иду боевым медиком, потому что это дефицит. Солдат, работающий на артиллерии – это дефицит,

– рассказал он.

Воин с позывным "Скалолаз" отметил, что конечная цель украинцев – это победа. Для этого необходимо, чтобы были профессиональные военные. А новоприбывших бойцов нужно еще полтора года всему обучать.

"Ты не передашь те знания, что у меня за полтора года другому, кто пришел по ротации. Он придет, и его еще полтора года надо научить всему. Если твоя цель – это победа, надо потерпеть. Никто же не думал, что война будет столько времени. Мы не знаем, сколько еще продлится. Если ты знаешь, что можешь что-то сделать, то все, оставайся", – объяснил Олег Гринченко.

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