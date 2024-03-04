Воїн з позивним "Скелелаз" втратив око та отримав важкі опіки, однак наполіг, що має повернутись на поле бою. Олег Гринченко пояснив 24 Каналу, що на фронті він принесе більшу користь, ніж у тилу.

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"Я хочу бути максимально корисним там, де я зараз можу бути, там, де тривають бойові дії. І я знаю, що там я принесу сьогодні більшу користь, ніж в тилу. Прийде час – я буду когось навчати. А, може, прийде час і буде перемога", – підкреслив він.

"Якщо твоя мета – це перемога, треба потерпіти"

Олег Гринченко зазначив, що зараз за законом він обмежено придатний, але вирішив повернутись на фронт, бо хоче бути максимально корисним. За його словами, у всіх настає фізична втома, однак якщо є мотивація – потрібно працювати.

Чому я йду продовжувати працювати? Бо я багато що можу. Я можу стріляти з міномета, можу коригувати аеророзвідку, передавати дані, бути у штабі й не тільки. Зараз йду бойовим медиком, тому що це дефіцит. Солдат, що працює на артилерії – це дефіцит,

– розповів він.

Воїн з позивним "Скелелаз" наголосив, що кінцева мета українців – це перемога. Для цього необхідно, щоб були професійні військові. А новоприбулих бійців потрібно ще півтора року усьому навчати.

"Ти не передаси ті знання, що в мене за півтора року іншому, хто прийшов по ротації. Він прийде, і його ще півтора року треба навчити всьому. Якщо твоя мета – це перемога, треба потерпіти. Ніхто ж не думав, що війна буде стільки часу. Ми не знаємо, скільки ще триватиме. Якщо ти знаєш, що можеш щось зробити, то все, лишайся", – пояснив Олег Гринченко.

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