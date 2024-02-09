"Я тоже был уклонистом": история IT-специалиста с 24 Канала, который стал добровольцем

Ярослав Лысак уже 7 лет работает администратором IТ-систем нашей телерадиокомпании. Впрочем, полномасштабное вторжение изменило жизнь мужчины и он решил пойти добровольцем в украинскую армию.

Ярославу – 39 лет, он любящий муж и отец двоих детей. С начала вторжения мужчина помогал приблизить победу Украины – волонтерил, донатил, но потом понял, что этого мало и решил присоединиться к Вооруженным Силам. В интервью 24 Каналу Ярослав рассказал, почему решился на это сложный шаг почти через 2 года после полномасштабного вторжения.

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Почему решил присоединиться к ВСУ

Почему именно сейчас ты решил присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины? Почему сейчас, пожалуй, принял для себя одно из самых тяжелых решений в своей жизни?

Вопрос действительно очень тяжелый. С начала полномасштабного вторжения было очень много мыслей, они не покидали меня. Однако действительно присутствовал очень сильный страх, что ты будешь обузой. Боялся, что сразу попаду на фронт. Я раньше не служил, оружие в руках не держал. Собственно, это пугает – что у тебя есть определенные недостатки, уже были травмы ног. Меня пугало, что я могу быть обузой для своих собратьев там.

Эта мысль присутствовала у меня 2 года. Я очень много думал об этом, у меня очень много друзей, знакомых, родственников служат. Когда-то наш коллега назвал психологической манипуляцией вопрос "что ты будешь отвечать детям, когда они вырастут". У меня двое детей. У меня есть младший сын. Действительно, он подрастет и спросит: "Папа, а что ты делал?". А я буду говорить: "Делал, по возможности, окопные свечи и сетку"? Я решил пойти на опережение.

Мне посоветовали военный портал Lobby X, там очень много военных вакансий, специальностей. Я начал искать себе то, чем я хотел бы заниматься. Возможно, не совсем то, что я делаю здесь, но то, что близко мне.

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Мне хотелось пойти туда, где я не только буду приносить пользу. Я хотел, чтобы мне это нравилось. Потому что если тебе будет нравиться работа – будет какая-то мотивация, а соответственно и будет результат.

В последнее время в СМИ мы видим очень много сообщений, что украинские мужчины массово пытаются уклоняться от мобилизации. Мы видим чуть ли не ежедневно заголовки, что бежали, переплывали реку, пытались всеми законными и незаконными путями покинуть Украину. В то же время мы не видим таких историй, когда есть другая сторона. Есть до сих пор добровольцы, которые соглашаются самостоятельно идти служить. Можно ли говорить о том, что у тебя тоже есть страх? Бояться – это нормально?

Страх есть, он будет. Это, в принципе, нормальное явление. Сказать, что его можно преодолеть? Нет. Страх можно осознать и с ним жить или подружиться, можно так сказать. Но он не исчезнет. Он до сих пор у меня присутствует.

Я ушел из гражданской жизни в военную. Я никогда до этого не был военным. Да, у меня отец военный, мой тесть – военный в отставке. Однако я не был по объективным причинам в армии. Я оружие в руках не держал.

Военная жизнь отличается от гражданской. Там свои правила, там уже не скажешь, что мне это неинтересно. Не можешь развернуться и уйти. Там есть какие-то свои рамки. И это пугает, что ты будешь в чем-то ограничен.

Я очень много думал насчет того, что ребята 2 года сидят на нуле, их не отпускают, нет ротации.

24 февраля 2022 года до кого-то сразу дошло, что началась война и нужно идти на фронт. Мне нужно было почти 2 года, чтобы это осознать, выставить все "за" и "против" для того, чтобы решиться на это.



ІТ-специалист 24 Канала стал добровольцем / Скриншот с видео

У меня было очень много вопросов, с которыми я должен был смириться и преодолеть в себе для того, чтобы принять это решение. Я принял решение. Часть вопросов отпала сразу, мне как будто дышать стало легче, потому что я сделал этот первый шаг. У меня уже шага назад нет. Абсолютно нет. Я сейчас живу в режиме телефонного звонка, пока меня не оформляют. Я не шел в ТЦК, нашел вакансию на Lobby X, обратился, ее рассмотрели.

Ты среди вакансий увидел свою специальность, которая может быть полезной сейчас в армии?

Не совсем свою. Это то, что мне интересно было бы. То, чему я хотел бы научиться. Вернемся к тому, что там, где интересно, там и мотивации больше.

Видимо, важно понимать, что рано или поздно придется большинству украинских мужчин идти воевать. Чем быстрее каждый примет этот факт и это осознает, тем больше у него будет выбора. Если ты мобилизуешься и идешь защищать Украину, то это не сразу означает, что ты попадаешь на передовую. Ты можешь быть полезным сейчас со своей специальностью.

На самом деле у нас XXI век цифровых технологий. Мы все видим, насколько у нас развита в армии цифровизация. Это если мы говорим об ІТ-сфере. В армии также очень-очень нужны многие другие специальности. Если ты классный сварщик – можешь ремонтировать бронетехнику, ты не будешь сидеть в окопе. От тебя будет максимально много пользы в какой-то ремонтной бригаде. Так же относительно юристов или кулинаров. Эти все специальности нужны.

Я более чем уверен, что найдутся люди, в которых совсем нет никакой специальности, но они что-то смогут найти для себя. Любой человек себя может в чем-то проявить. Действительно, кто-то может быть классным стратегом, кто-то может действительно быть очень классным пилотом FPV-дрона, кто-то может метко из артиллерии поражать цель.

Поэтому, если мы все будем вкладываться в нашу победу – она будет быстрее. Насчет уклонистов – это очень тяжелая тема.

"2 года я был уклонистом"

Часто мужчины считают, что на фоне всех коррупционных скандалов, которые происходят в нашем государстве, не стоит участвовать в рядах Вооруженных Сил Украины. Есть даже упреки, мол, пусть депутаты идут воевать. Люди считают, что если ты мобилизовался – это билет в одну сторону. Это миф, который тоже нужно сейчас как-то развенчивать.

Если ты пришел в Вооруженные Силы – это не значит, что ты попал "на ноль". Если ты попал в зону боевых действий – это не значит, что все, тебя убили.

Собственно, мое осознание этого, принятия этой ситуации и позволило мне принять это решение.

Относительно уклонистов. Да, можно сказать, я эти 2 года был уклонистом. Опять же, я осознаю свой страх, который меня сдерживал. Но было и осознание того, что я хочу жить, я не могу скрываться. Хотя мне повестки не давали, просто я не приходил в ТЦК. При этом, мне понадобилось два года, чтобы это осознать. Я считаю, пусть будет позже, чем никогда.

Еще один момент относительно того, что люди убегают и скрываются – это их совесть.

Пожалуй, самым большим преимуществом добровольной мобилизации является то, что ты выбрал то подразделение, в котором ты хочешь проходить службу. Это тебе, видимо, сейчас тоже морально немного помогает.

Да, это помогает. Информация распространяется, что бывают люди, которых сегодня схватили, а послезавтра ты "на нуле". Я не знаю, правда ли это. Среди моих знакомых таких не было. Поэтому это тоже пугает.

Достаточно ли государство мотивирует? Мое субъективное мнение, что нет, недостаточно.

Недавно кто-то из спикеров на нашем канале говорил на тему, что принимают законы, как забрать людей в армию, а нет законов, как поддержать наши Вооруженные Силы – бойцов, которые на передовой, в тылу. В общем как поддержать военнослужащего, насколько он защищен, его права, насколько защищена его семья, его дети. Это было бы мотивацией.

Как отреагировали родные

Как ты морально готовился к этому сложному решению, чтобы объяснить своей семье. У тебя есть дочь и сын, жена, насколько сложно было сообщить им? Или возможно наоборот, зная твой темперамент, характер, для них это не было такой неожиданностью?

Жена и знакомые сказали, мол, знали, что я пойду, это был вопрос времени.

То есть они понимали, что рано или поздно, но это произойдет?

Да, вопрос был во времени. Опять же, к кому-то осознание прошло в первый день полномасштабного вторжения, к кому-то приходит сейчас – почти через два года. Я именно среди тех, к кому это прошло через два года.

Как ты считаешь, насколько вообще здесь важна поддержка женщины, жены, которая должна понимать, что если мужчина принял такое решение, то его надо поддержать? На своем собственном опыте, потому что твоя жена тебя поддержала, хотя ей это было очень, видимо, сложно тоже.

Да, и очень сложно. Я могу сказать то, что поддержка жены и ближайших родных – это одна из сверхважных мотиваций, поддержек, потому что без этих поддержек жизни не будет.

Собственно, и ребята, которые там, и добровольцы, которые идут, они защищают, служат, воюют, бьют оккупантов ради того, чтобы эти женщины и дети их жили в независимой Украине, в спокойном городе, в тылу. Они за это там бьются. Они не от скуки туда пошли; не от того как говорят, что кто-то рожден или не рожден для этого.



Ярослав Лысак с семьей / Фейсбук Ярослава

Украинцы должны осознать кое-что важное

Ты говорил, что у тебя там были тоже травмы. И, возможно, физически ты там не в лучшей форме.

Я далеко не в лучшей форме, очень далеко, а за последние пару лет у меня столько было травм с ногами, и не только с ногами. Мне уже говорили сходить в церковь.

Это просто отговорка для тех мужчин?

Да, я считаю, что да. Так же как и "меня жена не пускает". Это отговорка, я так же говорил: "куда я со своими ногами, со своей спиной, шеей, руками" и так далее. Но осознал, принял, пошел.

Впрочем, даже со своими определенными проблемами со здоровьем, ты нашел сейчас то место в армии, где ты можешь быть полезным и где ты можешь также приближать нашу победу и непосредственно уже помогать?

Собственно, почему я и искал. Я знал определенные недостатки в своем физическом здоровье, поэтому начал искать, где я буду максимально полезен с учетом моего физического здоровья. Там таких вакансий много, на самом деле.

Уже приняв для себя это решение, что бы ты мог сказать другим мужчинам, которые увидят наше с тобой интервью и которые, возможно, сейчас тоже стоят на распутье и пытаются принять это сложное решение?

Вопрос в том, как принять решение. Каждый принимает решение самостоятельно и как ему удобно. Нужно думать, нужно ставить на весы "за" и "против", что он хочет увидеть в будущем. Очень многое от воспитания зависит, от внутреннего состояния. Каждый случай будет индивидуален.

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У меня нет однозначного совета. Для меня были определенные вопросы, которые стали движущей силой. Для кого-то это не является движущей силой.

Можешь ли ты сказать сейчас, насколько важно, пожалуй, каждому мужчине принять это решение и осознать, если действительно он не готов или не может сейчас идти непосредственно на службу, тогда насколько он должен осознать, что стоять в стороне все равно не может – если он не в ВСУ, то он для ВСУ?

Это не только мужчины должны осознать – если не в ВСУ, то для ВСУ.

У нас есть проблема, которая выбешивает большинство – дети наших чиновников тусят по ночным клубам, прогуливают просто шикарные средства – полподразделения можно было одеть. Как свадьбы за миллионы у нас гуляют.

Кстати, эти все факты, они же не повлияли на твои решения?

Потому что это мое решение. Для меня это уже были настолько мелкие минусы, на которые я уже не обращал внимания. Меня больше беспокоит и беспокоила моя семья – что они подумают обо мне. Для меня это важно. То, что другие делают, – мне не важно. На мое мнение это не повлияло.

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Люди должны осознать, что они должны помогать Вооруженным Силам Украины и не прогуливать те бешеные средства на то, чтобы показать, что они могут. Не стоит этого делать. Некоторые вместо утреннего кофе пересылают 30 гривен, донатят. А некоторые захотели потратить каких-то там пару сотен – миллионов, чтобы попробовать торт на восемь этажей. Несерьезно.

Пожалуй, главное из нашего разговора это то, что каждый сегодня уже должен для себя понять, чем именно он может быть полезным: кто-то в тылу, кто-то непосредственно на фронте, кто-то, возможно, где-то в кабинетах. Но все это должно происходить по зову сердца и только тогда мы выстоим.

Да, потому что очень многие не осознают, что у нас есть война. И как бы это грустно не звучало, но даже в Киеве кто-то забыл о том, что в стране война.

Время от времени напоминают воздушные тревоги, которые у большинства заканчиваются просто сигналом воздушной тревоги в телефоне. А тогда, как, например, вчера у нас были прилеты – они просыпаются и такие: "о, война". А потом следующие неделю – две, пока затишье, – войны нет. Это очень грустно.