Всегда на защите страны: история семьи офицеров ПВО о войне, потере сына и боях за Бучу

Наступление оккупантов на столицу Украины провалилось благодаря храбрым защитникам, которым удалось задержать наступление российской техники. Этого хватило, чтобы Вооруженные Силы использовали возможность и уничтожили колонну. Один из этих защитников – экс-начальник зенитных ракетных войск Воздушного командования "Юг" Воздушных сил, полковник в отставке Петр Мазин, участвовавший в обороне Бучи.

Сожженная колонна российской техники на улице Вокзальной, шокировавшая мир в марте 2022 года, – заслуга и Мазина тоже. Уже после деоккупации города он участвовал в нейтрализации шпионов и коллаборантов.

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Тем временем его сын – командир дивизиона 160-й зенитной ракетной Одесской бригады, подполковник Сергей Мазин – с начала полномасштабной войны защищал воздушное пространство Украины. Его бригада годами считалась одним из лучших подразделений противовоздушной обороны Украины. После 24 февраля 2022 года он подтвердил свой статус: отражал российские ракетные атаки, сдерживал нашествия беспилотников и сбивал российские истребители и ударные вертолеты.

Дивизион Сергея Мазина летом 2022 сдержал атаку российского самолета на Сумщину. Ценой выполнения этой задачи стала его жизнь. Петр Мазин говорит, что у ПВО есть такое понятие, как "предотвращение вероятных убытков". Когда нужно пойти на определенные жертвы, чтобы предотвратить более масштабные потери. Своими жизнями его сын и собратья предотвратили вероятные убытки и не допустили удара по мирным людям.

История семьи Мазиных – рассказ о людях, которые поколениями сознательно выбирали свою судьбу: защищать Украину. Любой ценой.

О том, как фшгормируются династии военнослужащих, особенностях работы ПВО, о том, как Украина удержала свое небо после вторжения, защите Бучи и сломанных россиянами мечтах Петр Мазин рассказал 24 Каналу.

Потомки казаков в ПВО

Петр Мазин рассказывает, что их династия военных тянется еще от запорожских казаков. Его бабушка – потомок тех казаков, которые переселились на Кубань. Когда он был маленьким, она постоянно повторяла: москали – плохие, от них все беды. Всегда добавляла, что еще придет наше время, мы их прогоним и будем иметь нормальную жизнь. Петр тогда еще был маленьким и не понимал, почему так. Понял потом.

Прадед был полковником, дед – есаулом. Обоих кацапы расстреляли. Бабушку с маленьким ребенком сослали на Алтай. Она жила где-то под Барнаулом. Всю жизнь мечтала вернуться на Кубань, но ей не разрешали. На Кубань она смогла вернуться только в 1990-х,

– говорит Мазин.

Его отец тоже был военным, дослужился до капитана. Служил в артиллерии, затем – в ракетных войсках стратегического назначения. После увольнения тоже поехал на Кубань, в Новороссийск. Соседи все были военными, многие – по противовоздушной обороне. Когда узнали, что Петр тоже хочет в военное училище, советовали идти в зенитно-ракетные войска. Так он первым в семье пошел в ПВО.



Полковник в отставке Петр Мазин / Фото 24 Канала

Говорит, что ни разу не пожалел. Во-первых, это – интересно. Во-вторых, это о современной войне. Кто властвует в воздухе, тот победил на земле. Россияне до сих пор не могут победить, потому что мы удержали небо. Они еще в середине марта 2022 года докладывали, что противовоздушная оборона в Украине подавлена, можно делать что угодно. Но на самом деле до сих пор не могут ее прорвать.

Петр Мазин учился в Днепропетровске. Училище окончил в 1981 году. Стал командиром взвода.

Когда Украина обрела независимость, не было никаких сомнений, какому государству служить. После развала Союза в армии был подход: не хочешь служить этой стране, переводись и служи в Вооруженных Силах другого государства. За такие переводы не преследовали, не наказывали, это легко решалось. Я не колеблясь остался служить Украине,

– говорит офицер.

Была категория оставшихся в Украине. Вместе с тем, Украину они почему-то не любили. Добавляет, что этот феномен никогда не понимал. По его словам, это был период, когда никто никого не держал. Если тебе не нравится Украина – переводись и поезжай в Ростов.

"Но нет, он будет сидеть здесь и все будет ругать. Это такое своеобразное наследие имперской политики, по моему мнению. Они всегда исходили из того, что нужно захватить больше территорий. Чтобы сидеть там, ничего не делать и только грабить колонизированные земли", – добавляет. он.

Я всю жизнь служил в командных должностях. Командир взвода, командир батареи, командир группы, заместитель командира бригады. Затем командовал зенитным ракетным полком. Последняя должность – начальник зенитных ракетных войск Воздушного командования "Юг" Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. С этой должности я вышел на пенсию,

– говорит Мазин.

Далее работал в Харьковском авиационном университете старшим научным сотрудником – с 2012 по 2020 год. На гражданский пост пошел больше, чтоб не было скучно на пенсии. Там занимался, в частности, разными разработками. Да и опыт нужно было передавать.

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Полковник в отставке говорит, что приближение полномасштабной войны ощущал еще в начале 2000-х. Всек этому шло: нагнетание обстановки и отношения к украинцам, их поведение на международной арене, Тузла… Это все вело именно к войне. В 2020 году он с семьей решил переехать из Харькова в Бучу. В какой-то момент понял, что хочет жить подальше от границы с Россией. Не помогло.

Формирование офицера ПВО

Сергей – сын – родился 15 декабря 1985 года. Мазин говорит, сын был настолько спокойным ребенком, что даже родился в выходной (в воскресенье), чтобы никому не мешать.

Сын Мазина даже не думал, что можно служить где-нибудь, кроме сил ПВО. Отец его никогда ни к чему не принуждал. Но семья больше 20 лет прожила в лесу под Херсоном, поэтому парень и рос среди военных в военном городке в Олешковских песках. Для него было вполне естественно выбрать военную карьеру в 16 лет.

Когда ему было 6 лет, учительница уговорила нас отдать его в школу. Она набирала себе учеников и была так поражена его хорошим характером, что уговорила нас отдать к ней в класс. Он учился как все пацаны – не отличник, но и не двоечник. Все его очень любили за хороший характер и хорошее отношение к людям,

– говорит он.

"Я им всегда гордился. Все время. Он пытался чего-то добиться во всем, чем занимался. Не просто гонять мяч с офицерами, а чему-то научиться. Футбол всегда очень любил и бокс. Не просто боксировать, а стать чемпионом. Он был чемпионом Украины по боксу, когда в школе учился", – добавляет Петр.



Сергей Мазин в детстве / Фото из семейного архива

От военного городка в лесу, где жила семья, до Олешков было 12 километров. Детей в школу возил автобус. На все кружки, бокс тоже надо было туда в Дом культуры ездить.

"Так я садился на велосипед, ехал за ним, а он передо мной бежал на тренировку. Разминка была такая", – рассказывает Мазин.

Сразу после школы Сергей поступил в Харьковский авиационный университет, на факультет зенитных ракетных войск. После окончания в 2007 году его распределили служить в Одессу.



Сергей Мазин во время учебы / Фото из семейного архива

В Одессе познакомился с супругой. К Сергею на стажировку приехал друг и предложил познакомить со своей сестрой. И познакомил. В 2008 году пара вышла сыграла свадьбу, а еще через год у них родился сын.

Первоначально Сергей был начальником обслуги. Затем – заместителем командира батареи. Потом – командиром батареи.

Сын занимался своим делом. Был настоящим военным. Пытался развиваться. Нормального специалиста сил зенитных ракетных войск вырастить – долгая и трудная работа. 5 лет в университете – это только базовые знания. Дальше нужно еще больше вкладываться в свое обучение. Сергей очень любил учиться, хотел поскорее овладеть этим искусством. Он получал искреннее наслаждение от работы,

– говорит Мазин.

Когда отец командовал полком в Первомайске, Сергей в Одессе служил лейтенантом. Когда сын приезжал в отпуск, никогда просто так не сидел. Постоянно спрашивал: "Можно, я у вас пойду на технике потренируюсь?" "У меня хорошие специалисты служили, я их просил, они его тренировали", – рассказывает полковник в отставке.

Затем Сергея тоже направили в Первомайск Николаевской области на должность замкомандира дивизиона. Он там прожил не больше года. Еще когда уезжал из Одессы, ему командир сказал: "Ты там сильно не засиживайся, мы тебя все равно вернем назад". И вернули.

Где-то в 2018 – 2019 году он стал командиром дивизиона. Дважды был в АТО – под Донецком и под Луганском. К началу полномасштабной войны уже был боевой опыт.



Сергей Мазин с мамой / Фото из семейного архива

"Моя жена всегда за него переживала. Она – мама. Но вместе с тем она – старший прапорщик. Она всю жизнь в армии. У нее мировоззрение военного человека. Так что она многое понимала", – говорит Петр Мазин.

Бои за Бучу

24 февраля Мазин-старший встретил в Буче. Еще ночью ему начали звонить и рассказывать, что на поле между Гостомелем и Бучей высаживаются из вертолетов какие-то непонятные военные. Это был час ночи, тогда в такие сообщения не очень верилось. Ближе к 6 утра полковник в отставке вместе с главой местного ветеранско-волонтерского сообщества "Бучанская стража" уехали в Гостомель. Хотели проверить, что там. А там действительно высаживался десант.



Петр Мазин в начале вторжения добровольцем пошел защищать Бучу / Фото из семейного архива

Россияне накапливали силы для наступления на Киев через Бучу. Город определили серой зоной. Защищать Бучу собрались гражданские люди. Мазин взял на себя руководство штабом обороны города по направлению Гостомеля.

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"27 февраля мы дали первый бой на улице Вокзальной. Пытались сдержать колонну российской техники. По Вокзальной ехало до 50 единиц тяжелой техники российского десанта. Нас было около 20 человек со стрелковым оружием и одним гранатометом. Это были просто жители Бучи, собравшиеся защищать город ", – вспоминает он.

Боевой опыт среди людей, собравшихся на Вокзальной в тот момент, имело меньшее количество людей – ветераны АТО.

"Из профессиональных военных был я и еще один офицер. У него была сломана нога – он на лыжах катался – и вот с нами на костылях бегал", – говорит Мазин.

Мы не планировали остановить колонну. Россиян было гораздо больше и они были лучше вооружены. Мы планировали задержать эту колонну, чтобы Силы Обороны могли подготовиться и уничтожить ее. Нам это удалось,

– говорит он.

В том бою на Вокзальной защитники чудом не понесли больших потерь. Погиб один из бучанских ветеранов – Владимир Ковальский. Еще пять человек получили ранения. Сам Мазин получил контузию после того, как по нему выстрелил российский танк.

Защитники Бучи сражались с россиянами еще несколько дней. Официально оккупанты вошли в город 3 марта, но тогда они еще были не везде. Поэтому несколько дней бучанцы вели партизанскую борьбу. Где-то 5–6 марта, как говорит Мазин, решили распустить организацию. Россиян в городе уже было слишком много.

Я ночью сходил в офис "Бучанского караула". Забрал все документы: списки, учетные данные защитников Бучи. Думал занести документы домой, но потом решил, что это ненадежно. Все сжег. Как оказалось, был прав: россияне пришли ко мне домой с обыском. Меня в тот момент там уже не было,

– вспоминает он.

После этого Мазин из телефона удалил все фотографии и контакты. Карты все вытащил, а сам телефон утопил в колодце. 9 марта мужчина выехал из города с эвакуационной колонной по "зеленому коридору". Оставаться уже было бессмысленно.

Увез семью в Хмельницкий, а сам вернулся для формирования добровольческого батальона.

"У нас оставались люди в Буче, которые постоянно мне звонили по телефону, предоставляли обстановку. За время оккупации мы организовали передачу информации о делах в Буче. Партизаны наши активно работали. Я эту информацию передавал дальше на Генштаб", – рассказывает полковник в отставке.



Сожженная российская техника в Буче / Фото предоставлено 24 Каналу

1 апреля добровольческий батальон, в составе которого был Мазин, вошел в Бучу.

"Мы не освобождали город напрямую. Его освобождали штурмовые отряды Вооруженных Сил. Мы заходили следом за ними и наводили порядок в городе. Потому что ВСУ должны были идти дальше, оттесняя врага. Фильтрационные мероприятия, отлавливание оставшихся пособников и шпионов – этим мы занимались", – говорит он.

Уничтожение вражеских воздушных целей

Сын Петра Мазина войну встретил в Одессе. За несколько дней до полномасштабного вторжения было видно, что происходит.

За сутки до 24 февраля все войска, включая силы ПВО, забрали с мест постоянной дислокации. Утром 24-го на каждое из этих мест прилетело по 2 ракеты. Они же знали, где что стоит, мы же ни от кого не прятались.

– говорит Мазин-старший.

Они с сыном говорили 24 февраля. Разговор был рабочий, обсуждали тактические вопросы. Сергея не удивило начало полномасштабной войны. Морально он был готов. В январе 2022 года он ушел в отпуск, в начале февраля его отозвали. В семье восприняли это как верный знак, что война будет. Когда выехало российское посольство, стало ясно, что она неизбежна. Вопрос был только во времени – завтра это произойдет или послезавтра.



Подполковник Сергей Мазин / Фото из семейного архива

Сергей очень переживал за события в Буче, потому что там – родители, семья. Пытались созваниваться по возможности. Противовоздушная оборона – специфические войска, всегда воюющие на передовой. С 24 февраля до сих пор в ПВО работают буквально без отдыха.

Петр вспоминает, как ребята из дивизиона сына пересказывали их разговор о планах после войны. Кто-то мечтал поехать на море, кто-то – телевизор посмотреть. Сергей сказал: "Спать буду. Очень устал".

Но на разговор с нами он всегда пытался найти силы. Волновался, следил за новостями. Предлагать нам бежать ему даже в голову не пришло. Мы с ним – военные. У нас такая судьба – защищать Родину,

– говорит Петр.

Из Одесской области дивизион Сергей перевели под Николаев. Зенитных ракетных войск у нас не так много было в начале войны, чтобы обеспечить полное прикрытие страны. Их тасовали – где более напряженный участок, туда и передвигали. Потом их перебросили в Черкасскую область. Оттуда – в Сумы.



Сергей Мазин с женой / Фото из семейного архива

Жена с начала войны постоянно была вместе с Сергеем. В 2020 году она окончила подготовку и стала боевым медиком в его дивизионе.

"Когда они из Черкасс уезжали, все офицеры собрались и решили, что жен с собой не берут. Слишком близко к границе. Решили оставить их в Черкасской области, договорились о месторасположении. Так через день все девушки сами их догнали: и медики, и операторы. Сказали: Вы чего это здесь сами? Мы не будем там сидеть". Так они вместе и воевали", – вспоминает Петр Мазин.

Я постоянно просил сына не рисковать. Учил: "Отстрелялся – сразу смывайтесь". Их часто обстреливали. У них на Сумщине бывало: встали, как только развернулись – в 100 метрах ракета падает. Быстро свернули дивизион и уехали – на место их стояния ракета уже падает,

– добавляет он.

За сутки до гибели Сергей однажды в шутку сказал собратьям: "Что-то надоели вы мне. Наверное, отправлю вас всех домой. Останусь здесь сам. Начальника штаба с собой оставлю, еще несколько человек". Жена еще спросила, неужели он даже ее с собой не оставит. Ответил: "Нет. И ты с ними поезжай".

Через сутки Сергей, начальник штаба и еще двое ребят погибли.

Остановили самолет, который должен был атаковать Сумы

Последний раз Петр говорил с сыном вечером, за несколько часов до гибели. Подразделению Сергея вручили отличие "За мужество и отвагу". Он рассказывал отцу о том, как гордится своими людьми и их достижениями. Он вообще очень заботился о своих людях.

Сергей погиб на посту. У них была задача не допустить самолет, шедший на Сумщину. Они уже поняли, что противник их вычислил. Когда самолет летит, по его поведению видно, что он собирается делать. Видно, когда самолет намерен работать. Видно, когда он проводит какие-то демонстративные отвлекающие маневры. Они уже поняли: это все. Но до последнего вели тот самолет,

– говорит Петр.

Был где-то час ночи. Они находились в командном пункте. Расчет сидел работал. Сергей, как командир, стоял сзади, наблюдал за работой и командовал. Рядом находился начальник штаба и военнослужащие, которые вели учет боевых действий.

Когда ракетой ударили по их командному пункту, стоящие приняли на себя все обломки. Они собой закрыли сидящих. Они спасли им жизнь. Были ранены, но из тех, кто сидел, все выжили,

– рассказывает Мазин.

Жены Сергея в момент удара не было на позиции. Когда услышала обстрел, бросилась туда. Тела погибших уже выносили из командного пункта. Говорила, что хотела взять его за голову, но половины головы уже не было.

Это было 16 июня. Вместе с Сергеем погибли капитан Алексей Губин, старший лейтенант Никита Гапич, лейтенант Андрей Босюков.Самолет, который они вели, в Сумскую область не прошел.

Петр говорит, что у ПВО есть такое понятие, как предотвращение вероятных убытков. Это означает, что иногда нужно пойти на какие-то жертвы, чтобы предотвратить более масштабные потери и жертвы. Скажем, сбить ракету, она где-нибудь упадет, не долетит, не выполнит своих боевых задач. Условно: сбитая ракета упадет на какой-то дом, но не подорвет электростанцию, уничтожение которой стало бы гораздо большим ущербом для государства. Своими жизнями Сергей и его собратья предотвратили вероятные убытки и не допустили удара по мирным украинцам.

Судьба – защищать Украину

Родителям о гибели сына сообщила невестка.

"Я в ту ночь плохо спал: около часа начала сниться всякая чушь. Я встал в 6:00. В 6:30 невестка позвонила по телефону, сказала, что Сергей погиб. Жена до сих пор не может прийти в себя. Мы ежедневно ездим с ней на кладбище. . Она все не может успокоиться. Это горе, которое никогда не пройдет. Может, притихнет. Но легче не станет. По себе чувствую", – говорит Петр.

Что помогает держаться? Держаться – это трудная работа. Каждый день ходим на кладбище. Каждый день сердце сжимается. До сих пор до меня не доходит, что он погиб. Что делать дальше – не знаю. У нас с ним были большие планы на жизнь. Что он окончит службу, приедет сюда. Планировали, как мы будем здесь жить. Я пчел держу. Очень люблю пчел, уже лет 30 ими занимаюсь. Он мне всегда с ними помогал. Мы хотели вместе пчел разводить, жить спокойно. Но тут пришли орки и все поломали,

– делится полковник в отставке.

Добавляет, что сломали буквально все. Даже пчеловодство. За время оккупации Бучи россияне перебили всех пчел – 50 семей – и разнесли все ульи.

"Когда освободили город, я посмотрел на все это и снова начал собирать и восстанавливать разбитые ульи. Ну, как: из нескольких поломанных сколотил один. Вот где-то десяток у меня собралось, сейчас пытаюсь все это восстановить", – рассказывает он.



Семья Сергея Мазина на открытии мемориала погибшим военнослужащим его дивизиона в селе Терешковка / Фото пресс-службы Воздушного командования "Юг"

Петр отмечает, что сыном гордится до сих пор.

"Не только я. Многие его помнят и им гордятся. Мы ездили в село Терешковка, возле которого он погиб. Там община погибшим ребятам поставила памятник. Сами заказали и поставили. Когда памятник открывали, многие собрались. Все очень хорошо о Сергее вспоминали. Говорили, что он мной очень гордился", – говорит Петр.

Сергей Мазин является рыцарем ордена Богдана Хмельницкого 3 степени. Бучанский городской совет единогласным решением назвал одну из улиц города его именем. Авангардовская община Одесской области, где находится воинская часть, в которой воевал Сергей, присвоила ему звание почетного гражданина общины.

"Я его всегда учил: хоть ты и командир, но к людям всегда нужно относиться хорошо. Нельзя унижать их достоинство. Он всегда пытался этого придерживаться", – добавляет полковник в отставке.



Семья Мазиных на открытии мемориала погибшим военным его дивизиона в Терешковке / Фото пресс-службы Воздушного командования "Юг"

Жена Сергея продолжает воевать. Из зоны боевых действий она почти не уезжает. А их сын пока мечтает стать футболистом как папа.

Петр жалуется, что его на службу не берут. В военкомат несколько раз просился – отказывают. Говорят, возраст не тот. Поэтому сейчас он служит в Бучанской ДФТО.

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Продолжает консультировать своих учеников, также защищающих наше небо. Говорит, молодое поколение офицеров, к которому принадлежал его сын, очень патриотичное.

Этих ребят России просто так уже не победить. Они знают, за что они воюют. Они это знали и в 2014 году, и после полномасштабного вторжения 2022 года. Эти офицеры выросли при других условиях. Они не хотят ни в Советский союз, ни в Россию. Сейчас с ребятами много общаюсь, разговариваю с ними и понимаю, что россияне нас не победят. Это даже не обсуждается", – заключает Петр Мазин.