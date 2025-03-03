"Без силы нет стойкости": как спорт помогает украинским воинам держать фронт

Физическая подготовка на войне – это не только о выносливости, но и о выживании. Пулеметчик 2 Галицкой бригады Роман Яворский с позывным "Профессор" знает это по собственному опыту.

Его историю рассказывает 24 Канал. Для Романа Яворского, война – это не только борьба с оружием, но и ежедневное испытание предела физических и психологических возможностей.

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Физическая выносливость помогает выстоять

Его позывной "Профессор" появился не случайно – до войны он работал учителем физкультуры и был мастером спорта по плаванию. Именно эти навыки пригодились ему во время выполнения боевых задач.

Физическая подготовка помогла не только выдержать тяжелые условия на фронте, но и оставаться спокойным в стрессовых ситуациях,

– говорит Роман.

Во время боев под Покровском он вместе с собратьями не раз отражал атаки врага, в частности подвергаясь минометным обстрелам, атакам дронов и даже газовым атакам.

Роман Яворский на фронте / Фото предоставлено 24 Каналу

Нас пытались достать дронами и минометами. Хуже всего, когда сбрасывают газ – сначала не понимаешь, что происходит, но потом слышишь шипение. Надо быстро надеть защиту, хотя в противогазе тоже можно воевать. Мы выстояли,

– вспоминает Роман.

Психологическая устойчивость – не менее важна

По словам бойца, на фронте важна не только физическая, но и психологическое равновесие.

Каждый день на позициях требует концентрации, выносливости и способности быстро реагировать на любую ситуацию. Для этого использовали методы дыхания, как, например, “дыхательный треугольник”, что помогает успокоить нервы и сосредоточиться на задании,

– рассказывает он.

Спорт как путь к восстановлению

Даже после тяжелых боев Роман не оставляет спорт. Участие в соревнованиях для военных и ветеранов помогает ему восстанавливать физическое и психологическое равновесие.

Спорт помогает украинским воинам / Фото предоставлено 24 Каналу

На турнире "Be Strong" во Львове он занял второе место по плаванию, а в целом военнослужащие и ветераны 2 Галицкой бригады завоевали 14 медалей.

Спорт – это важный способ восстановления после боев. Он помогает вернуться к нормальному состоянию, проверить свои силы и оставаться сильным не только на поле боя, но и в спортивных соревнованиях,

– подытожил Роман.

Говорит, что это придает сил для того, чтобы продолжать борьбу за Украину.