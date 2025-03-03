Його історію розповідає 24 Канал. Для Романа Яворського, війна – це не лише боротьба зі зброєю, але й щоденне випробування межі фізичних і психологічних можливостей.

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Фізична витривалість допомагає вистояти

Його позивний "Професор" з’явився не випадково – до війни він працював учителем фізкультури та був майстром спорту з плавання. Саме ці навички стали йому в пригоді під час виконання бойових завдань.

Фізична підготовка допомогла не тільки витримати тяжкі умови на фронті, але й залишатися спокійним у стресових ситуаціях,

– каже Роман.

Під час боїв під Покровськом він разом із побратимами не раз відбивав атаки ворога, зокрема піддаючись мінометним обстрілам, атакам дронів і навіть газовим атакам.

Роман Яворський на фронті / Фото надане 24 Каналу

Нас намагалися дістати дронами та мінометами. Найгірше, коли скидають газ – спочатку не розумієш, що відбувається, але потім чуєш шипіння. Треба швидко вдягнути захист, хоча в протигазі теж можна воювати. Ми вистояли,

– згадує Роман.

Психологічна стійкість – не менш важлива

За словами бійця, на фронті важлива не тільки фізична, а й психологічна рівновага.

Кожен день на позиціях вимагає концентрації, витривалості та здатності швидко реагувати на будь-яку ситуацію. Для цього використовували методи дихання, як, наприклад, “дихальний трикутник”, що допомагає заспокоїти нерви і зосередитись на завданні,

– розповідає він.

Спорт як шлях до відновлення

Навіть після важких боїв Роман не залишає спорт. Участь у змаганнях для військових і ветеранів допомагає йому відновлювати фізичну і психологічну рівновагу.

Спорт допомагає українським воїнам / Фото надане 24 Каналу

На турнірі "Be Strong" у Львові він здобув друге місце з плавання, а загалом військовослужбовці та ветерани 2 Галицької бригади завоювали 14 медалей.

Спорт – це важливий спосіб відновлення після боїв. Він допомагає повернутися до нормального стану, перевірити свої сили і залишатися сильним не лише на полі бою, а й у спортивних змаганнях,

– підсумував Роман.

Каже, що це додає сил для того, щоб продовжувати боротьбу за Україну.