Глаза украинской пехоты: история аэроразведчика "Чеснока", который сорвал массированный российский штурм

Украинские воины продолжают противодействовать российским оккупантам. Гвардейский аэроразведчик с позывным "Чеснок", несмотря на густой туман, смог обнаружить россиян.

Благодаря этому удалось сорвать массированный вражеский штурм. Об этом украинский воин рассказал в комментарии 24 Каналу.

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Что известно об украинском аэроразведчике, который смог сорвать планы россиян?

"Чеснок" обнаружил россиян и это помогло украинским пехотинцам вовремя подготовиться к бою, а артиллеристам точными выстрелами поразить противника. В итоге гвардейцы удержали позиции.

Военный рассказывает, что выбрал позывной "Чеснок", потому что бескомпромиссный и честный. А также потому, что раньше работал на кухне. Зато нацгвардейцем решил стать, поскольку имеет смелость и мужество.

"Чеснок" вместе с собратьями на службе / Фото, предоставлены 24 Каналу

Весной 2022 года Марат вывез семью из охваченного войной Северодонецка и мобилизовался в ряды 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины. В связи с тем, что до войны мужчина работал поваром в ресторане, то и в армии его отправили на кухню.

Однако "Чеснок" хотел бить врага, поэтому вскоре нашел для себя новое призвание в управлении дронами. Теперь гвардеец один из тех, кто видит россиян первым. Он – оператор беспилотных летательных аппаратов, его дроны – глаза украинской пехоты на поле боя.

История украинского аэроразведчика "Чеснока": видео, предоставлено 24 Каналу

Гвардеец объясняет, что охотиться на оккупантов и передавать их координаты – очень важно, ведь они нередко пытаются подойти к украинским позициям, и не хотелось, чтобы с нашими ребятами там что-то случилось. Он добавляет, что самые сложные моменты, когда враг скрывается в тумане. Тогда на передовой работа аэроразведчиков неоценима.

На Донбассе часто на рассвете стоит густой туман. Как-то дежурил в один из таких утренних дней. Видимость почти нулевая. Только взлетел – вижу что-то не то. Крадутся русские. Под прикрытием тумана пробрались ближе к нашим позициям. Их было очень много, аж кишело. Это была попытка застать наших врасплох,

– вспоминает "Чеснок".

Он добавляет, что тогда экипаж операторов сработал четко. Им удалось вовремя заметить врага и передать точные координаты. Через мгновение уже работали артиллеристы и операторы FPV-дронов. Сектор накрыли снаряды, мины и боевые беспилотники. Бой был жесткий, но российская атака захлебнулась.

"Чеснок" отмечает, что сам родом с востока Украины и видел, что русские сделали с его городом. Именно поэтому он борется и стремится вернуть свое.

Украинский боец делится планами на мирные времена и говорит, что после победы мечтает летать уже не над полем боя, а над свадьбами, чтобы снимать счастье, а не войну. Зато сейчас "Чеснок" продолжает выполнять боевые задачи вблизи Покровска.

Он точно знает, за что воюет: его родной Северодонецк в руинах и мысль об этом побуждает военного к дальнейшей борьбе.