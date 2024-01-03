Истощение Москвы – ключ к решению войны

После массированных атак по Украине российские пропагандисты будут говорить, что на самом деле Путин мстит украинцам за Белгород. Однако здесь возникает вопрос – а в чем заключалась месть всех других обстрелов России?

Украинцы остановили масштабный геополитический план

За что Владимир Путин мстил Украине 24 февраля 2022 года, когда никто даже не думал, что населенные пункты России могут быть под обстрелами беспилотников?

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Мы понимаем, за что Путин мстит Украине и почему пытается уничтожить украинские города. Это месть за то, что Украина существует, а украинцы хотят бороться за суверенитет и независимость собственного государства. Это месть за то, что не оправдываются бредни Путина, который был уверен, что он буквально через несколько дней уничтожит ненавистное государство и создаст условия для присоединения большей части его территории к России. Это месть за то, что не оправдываются бредни Путина и других чекистов о создании империи, которая будет угрожать всему цивилизованному миру в границах Советского Союза.

Украинцы фактически остановили реализацию масштабного геополитического плана российского руководства об уничтожении государственности не только Украины, но бывших советских республик. Путин мстит Украине за то, что она тормозит выполнение его человеконенавистнического плана.

Он хочет уничтожить как можно больше украинской территории, постепенно превращая ее в инфраструктурную пустыню. Путин хочет, чтобы как можно больше украинцев погибло в войне. А для этого агрессор мобилизует все больше и больше россиян на кровавую войну. Путин хочет создать условия, чтобы украинцы выезжали за границы собственного государства и освобождали места для россиян, заселенных на зачищенные земли после того, как российская армия оккупирует всю Украину.

Нам нужно ухудшить жизнь в Москве

Это и есть цели путинской войны на истощение, заменившее российскому президенту план блицкрига. Похоже, после одного фиаско, Путин желает потерпеть другое. Однако гораздо больше растянутое по времени. В отличие от блицкрига, который происходил всего несколько недель, война на истощение – это война на годы.

Чтобы она не закончилась крушением для Украины, это должна быть обоюдная война на истощение, то есть на истощение и России. Ее человеческие и экономические ресурсы.

Нужно думать не о том, как успокоить Путина, потому что он и так совершенно спокоен и хладнокровен. Надо думать, как усилить собственные системы ПВО, потому что такие обстрелы будут обыденностью жизни в украинских городах долгие годы войны на истощение.

Чем меньше у Путина будет возможности поражать цели и терроризировать украинцев беспилотниками, тем быстрее в России поймут, что война на истощение приводит к достаточно неприятным результатам для самой России. Также нужно создавать условия для собственного ракетного производства и производства дронов.

Повторяю – война на истощение должна быть обоюдной. Граждане России должны осознать опасность войны для них. Война еще не пришла на российскую территорию. Мы видим, что только в приграничных областях есть определенные последствия войны. Но Россия – это государство, которое ориентировано только на Москву. Благополучие столицы и будет означать, что Путин может продолжать войну на истощение.

Только смена настроений в столице, только дестабилизация самого режима, если бы она не состоялась, создаст определенные условия для политического разрешения кризиса, начавшегося в 1991 году. Тогда после провозглашения независимости Украины в Москве решили, что рано или поздно вернут бывшие советские республики в так называемую "родную гавань".

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Россия должна раз и навсегда отказаться от этих амбиций. Именно тогда мы будем считать независимость Украины свершившимся фактом мировой истории. К этому моменту наша государственность будет под вечной угрозой нападения России.