Чем опасны истребитель МиГ-31К, которыми Россия "бряцает" в Беларуси

В последние недели в Украине начали чаще объявлять воздушные тревоги из-за слетавших в Беларуси российских самолетов МиГ-31К. Это истребители, способные нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".

По количеству авиационного парка ВВС России продолжают удерживать статус вторых после США. Однако на вооружении России в основном старые самолеты, в том числе модернизированные МиГ-31К. 24 Канал анализирует, чем опасны эти истребители для Украины.

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Сколько МиГ-31 у России

В начале 2021 года ВВС России насчитывали 131 перехватчик МиГ-31. Это советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. МиГ-31К – это модификация с возможностью подвеса ракеты "Кинжал".

Число российской авиации пугает, однако ресурсы значительной части самолетов окупантов иссяк. Причина в том, что самолеты, унаследованные со времен бывшего Советского Союза, прекратившего существовать в 1991 году.

Выпуск МиГ-31 закончился в 1994 году. Эти самолеты модернизируются к вариантам МиГ-31БМ или МиГ-31К. Большинство из этих самолетов служит более 30 лет и возможности их дальнейшей эксплуатации исчерпаны. Потенциально на замену этим самолетам должно прийти МиГ-41.

О том, что МиГ-31 уже устаревший самолет, говорит немало катастроф и аварий. В 2022 году произошло по меньшей мере 5 таких инцидентов:

29 января 2022 года в Новгородской области МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился;

8 апреля 2022 года в Ленинградской области МиГ-31 разбился, экипаж катапультировался;

1 октября 2022 года на аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму МиГ-31К во время взлета выкатился из взлетно-посадочной полосы и взорвался;

2 декабря 2022 в Приморском крае МиГ-31 во время тренировочного полета разбился, пилоты катапультировались;

25 декабря 2022 года в Беларуси произошло возгорание двигателя на одном из МиГ-31К.

Смотрите видео, как горел МиГ-31 в Приморском крае

Еще один подобный случай произошел в январе 2023 года. Во время полета российского истребителя МиГ-31К вблизи Минска произошел "взрыв", который зафиксировали местные жители, проживающие недалеко от военного аэродрома.

Украинский военный портал Defence Express, анализируя российские самолеты, писал, что у России есть около 20 МиГ-31К. В то же время у врага всего три экипажа, которые способны применять ракеты "Кинжал" на Миг-31К

Россия перебросила МиГ-31К в Беларусь

В ноябре 2022 года британская разведка подтвердила размещение под Минском МиГ-31К с ракетами "Кинжал". Об этом свидетельствует спутниковый снимок авиабазы от 17 октября, на котором видны контейнеры от этих ракет рядом со стоянкой, на которой идентифицированы два МиГ-31.

Согласно спутниковым фото от Planet Labs, по состоянию на 1 ноября 2022 года на белорусском аэродроме "Мачулищи" возле Минска стояли минимум 3 самолета МиГ-31К на открытой стоянке.

Рядом с этими самолетами была расположена минимум одна гиперзвуковая ракета "Кинжал", выкрашенная в белый цвет.



МиГ-31К с "Кинжалом" в "Мачулищах", 1 ноября 2022 года / Фото Planet Labs

В то же время норвежское издание Faktisk сообщалось, что впервые МиГ-31К на аэродроме "Мачулищи" были замечены 18 октября 2022 года.

На снимке зафиксированы три самолета этого типа и тоже на открытой стоянке, разве что кабины прикрыты брезентовым тентом.

Характеристики МиГ-31К

МиГ-31 – был первым советским истребителем 4 поколения. Как пишет Defence Express, первоначально МиГ-31 предназначался для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей. У самолета отличительные характеристики:

скорость до 3400 километров в час,

потолок 20 километров,

радиус действия 720 километров,

вес 46,75 тонны.

К примеру, ни один истребитель, который есть у Украины, не способен развивать такую скорость.

Различные модификации МиГ-31 использовались в качестве носителей перспективных вооружений и даже для вывода на орбиту спутников. В начале 2010-х годов обсуждался вопрос о прекращении эксплуатации МиГ-31, но было решено оставить самолет как модернизированный перехватчик МиГ-31БМ, а позже – модифицировать в МиГ-31К.

В обзоре Defence Express говорится, что в первой версии с УР "Кинжал" МиГ-31К на самолет вместо РЛС установили новую систему связи и целеуказания.

Из-за размеров и веса ракеты изменился центр тяжести самолета. Это требовало переобучение пилотов. До сих пор применять УР "Кинжал" могли только высококвалифицированные экипажи – это требовало очень точно выдерживать скоростной режим и траекторию полета.

Фактически модифицированный МиГ-31К выполняет функцию "1-й ступени" ракеты. Он разгоняется и набирает большую высоту, после чего производит пуск. Система указания позволяет вводить полетную задачу прямо с борта самолета.

Не только "Кинжалы": чем опасен МиГ-31:К

Модернизированный МиГ-31К – основной носитель российского гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Х-47м2 "Кинжал". Впервые о МиГ-31К как носителях новых ракет "Кинжал" сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году.



МиГ-31К с "Кинжалом" / Фото с росСМИ

Также самолет является носителем ракет большой дальности класса "воздух-воздух" Р-37М, которую считают авиационной ракетой с одной из самых больших дальностей поражения. Ракета развивает максимальную скорость до 6М и способна уязвлять цели на дальности до 300 километров.

Количество МиГ-31К в России оценивается как незначительное по сравнению с более сотней "линейных" МиГ-31. МиГ-31 в качестве обычного перехватчика довольно опасна машина из-за наличия мощного радиолокационного оборудования.

Defence Express отмечает, что реальную угрозу ракеты "Кинжал" начнут представлять только тогда, когда их можно будет пускать с самолетов МиГ-31И, а не МиГ-31К. Однако угрозу ни в коем случае не следует отвергать.