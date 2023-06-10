Так, британские самолеты Typhoon, базирующиеся на авиабазе Амари в Эстонии и истребители Gripens Шведских ВВС, несколько раз за последние сутки перехватывали российские военные самолеты вблизи воздушного пространства НАТО. Эту информацию подтвердили и в Минобороны Великобритании.
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Какие самолеты пытались пересечь воздушное пространство альянса
Российские самолеты не соответствовали международным нормам, не смогли связаться с соответствующими регионами полетной информации (FIR), однако они оставались в международном воздушном пространстве и летали профессионально.
– говорится в сообщении ведомства.
Первый перехват самолетов Ил-20 и Су-27 был произведен в четверг, 8 июня. Однако с утра пятницы вновь возникла необходимость поднять истребители из-за пролета российских Ан-12 и Ан-72, следовавших от материковой части России до Калининградской области.
Позже истребители британских и финских сил вновь получили задачу перехватить россиян на Ту-22М и двух Су-30, также летевших над Финским заливом и Балтийским морем.
Более того, впоследствии к британцам присоединились ВВС Финляндии, чтобы сопровождать российские самолеты через Финский залив, а позже их передали ВВС Швеции.
"Португальские и румынские F-16, базировавшиеся на авиабазе Шяуляй в Литве, также были направлены на сопровождение российских самолетов, когда они проходили дальше на юг через зоны полетов Латвии и Литвы", – добавили в британском министерстве.
Предыдущие провокации Москвы в воздухе
- В конце марта российский истребитель Су-27 вызвал аварию над акваторией Черного моря с участием американского беспилотника MQ-9 Reaper.
- Тогда в Вашингтоне прямо констатировали, что российский пилот, к этому причастный, является идиотом, ведь он повредил американский дрон, когда тот находился в международном воздушном пространстве
- Кроме того, в США неоднократно заявляли, которые будут продолжать разведывательные миссии в этом регионе, невзирая на инцидент с убытком MQ-9 Reaper, ведь имеют на это полное право.
- В частности, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что столкновение дрона с Су-27 не станет препятствием для дальнейших полетов.