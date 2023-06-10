Так, британские самолеты Typhoon, базирующиеся на авиабазе Амари в Эстонии и истребители Gripens Шведских ВВС, несколько раз за последние сутки перехватывали российские военные самолеты вблизи воздушного пространства НАТО. Эту информацию подтвердили и в Минобороны Великобритании.

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Какие самолеты пытались пересечь воздушное пространство альянса

Российские самолеты не соответствовали международным нормам, не смогли связаться с соответствующими регионами полетной информации (FIR), однако они оставались в международном воздушном пространстве и летали профессионально.

– говорится в сообщении ведомства.

Первый перехват самолетов Ил-20 и Су-27 был произведен в четверг, 8 июня. Однако с утра пятницы вновь возникла необходимость поднять истребители из-за пролета российских Ан-12 и Ан-72, следовавших от материковой части России до Калининградской области.

Позже истребители британских и финских сил вновь получили задачу перехватить россиян на Ту-22М и двух Су-30, также летевших над Финским заливом и Балтийским морем.

Более того, впоследствии к британцам присоединились ВВС Финляндии, чтобы сопровождать российские самолеты через Финский залив, а позже их передали ВВС Швеции.

"Португальские и румынские F-16, базировавшиеся на авиабазе Шяуляй в Литве, также были направлены на сопровождение российских самолетов, когда они проходили дальше на юг через зоны полетов Латвии и Литвы", – добавили в британском министерстве.

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