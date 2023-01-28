Великобритания может передать Украине истребители: The Telegraph назвал условие

Как только удалось поставить галочку напротив передачи Украины танков, активно заговорили об истребителях. Известно, что их готова предоставить Великобритания.

Но, как отмечают источники The Telegraph, произойти это может при одном условии. Расскажем дальше, что должно произойти, чтобы мы получили истребители от Великобритании.

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Все будет зависеть от врага

Украина может получить истребители при условии, что русские войска отойдут. В этом случае воздушные суда будут заниматься патрулированием воздушного пространства над нашим государством. В то же время неизвестно, что подразумевается под "уходом". Или это о каких-то конкретных территориях, или обо всей стране.

Один из источников издания, комментируя ситуацию вокруг передачи истребителей, заявил "никогда не говорите никогда". А вот другой подчеркнул, что соответствующий вопрос "не в приоритете".

В Британии озабочены недостаточной помощью

Издание отметило, что армия Великобритании обеспокоена. Ее смущает тот факт, что ни военно-воздушные силы, ни военно-морской флот не внесли существенного вклада, который бы мог поддержать Украину. Источники, с которыми общались журналисты, уверены, что нашему государству необходимо привлечение всех видов вооруженных сил страны.

В то же время собеседники с ВВС и ВМФ объяснили, что не так. По их словам, вооружение Великобритании более современно и сложно в использовании. Так что на его овладение понадобится больше времени. К слову, журналисты напомнили, что украинские военные с лета 2022 учатся руководить двумя минными тральщиками класса Sandown. То есть момент обучения есть, а вот передачи оснастки такого типа – нет.

Украина может получить F-16