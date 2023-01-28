Великобритания может передать Украине истребители: The Telegraph назвал условие
Источник:The Telegraph
Как только удалось поставить галочку напротив передачи Украины танков, активно заговорили об истребителях. Известно, что их готова предоставить Великобритания.
Но, как отмечают источники The Telegraph, произойти это может при одном условии. Расскажем дальше, что должно произойти, чтобы мы получили истребители от Великобритании.
Читайте также Крепкие как крица: как помогут Украине польские танки PT-91 Twardy от Дуды
Все будет зависеть от врага
Украина может получить истребители при условии, что русские войска отойдут. В этом случае воздушные суда будут заниматься патрулированием воздушного пространства над нашим государством. В то же время неизвестно, что подразумевается под "уходом". Или это о каких-то конкретных территориях, или обо всей стране.
Один из источников издания, комментируя ситуацию вокруг передачи истребителей, заявил "никогда не говорите никогда". А вот другой подчеркнул, что соответствующий вопрос "не в приоритете".
В Британии озабочены недостаточной помощью
Издание отметило, что армия Великобритании обеспокоена. Ее смущает тот факт, что ни военно-воздушные силы, ни военно-морской флот не внесли существенного вклада, который бы мог поддержать Украину. Источники, с которыми общались журналисты, уверены, что нашему государству необходимо привлечение всех видов вооруженных сил страны.
В то же время собеседники с ВВС и ВМФ объяснили, что не так. По их словам, вооружение Великобритании более современно и сложно в использовании. Так что на его овладение понадобится больше времени. К слову, журналисты напомнили, что украинские военные с лета 2022 учатся руководить двумя минными тральщиками класса Sandown. То есть момент обучения есть, а вот передачи оснастки такого типа – нет.
Украина может получить F-16
- Заметим, что среди наших союзников ведутся активные дебаты. Они обсуждают возможность передачи Украине истребителей F-16 Представители одних стран всячески поддерживают это. Но есть и те, кто до сих пор опасается так называемой эскалации.
- Впрочем, все это вопрос времени. Ситуация с HIMARS, IRIS-T, Patriot, Leopard и Abrams показала, что эскалации не будет. Россия продолжает наступать и агрессивно обстреливать Украину независимо от того, дают ли нам больше оружия. Но сам факт ее передачи помогает нам приблизиться к победе и одолеть врага.
- Напоследок подсветим хорошие новости по поводу военной помощи. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что наши международные партнеры передадут нам 321 тяжелый танк. Правда, доподлинно неизвестно, когда это должно произойти.
- В то же время, украинский посол подчеркнул, что Украина не может долго ждать. Если нам передадут танки в августе – сентябре, то будет слишком поздно. С таким же мнением выступил Владимир Зеленский во время одного из интервью.