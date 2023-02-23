Британцы всегда были первыми: дипломат предположил, предоставят ли Украине истребители

Вопрос поставки боевой авиации Украине становится все более актуальным. Украине никогда не предоставят стратегическую авиацию, но она вполне может рассчитывать на многофункциональную.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Центра оборонных стратегий дипломат Александр Хара. По его словам, США все время тормозили поставки самолетов Украине, опасаясь прямого столкновения с Россией.

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Китай может повлиять на решения по самолетам

Александр Хара объяснил, что США и ЕС хотят избежать прямого конфликта с Россией, но в то же время хотят поддерживать Украину. Они постоянно подчеркивают, что не являются стороной войны. При этом Китай, вероятно, избрал сторону России, потому что воздерживался при голосовании в важных для Украины резолюциях ООН.

По мнению эксперта Центра оборонных стратегий, Китай начал задумываться о поставках оружия России после того, как стало очевидно, что российская армия "сдулась".

Александр Хара рассказал, какие самолеты может получить Украина: смотрите видео

В этом контексте союзники Украины могут предоставить самолеты, видя проблему в затягивании войны.

Великобритания уже готова

"Они запустили программу подготовки пилотов. То есть Великобритания играет чрезвычайно положительную роль. С самого начала войны она была первой, кто давала нам определенные системы, которые еще никто не давал", – сказал Хара.

Он также подчеркнул, что Великобритания была первой страной, объявившей о предоставлении танков и вертолетов.

Надеемся, что британцы будут "пионерами" здесь, потому что они понимают угрозу со стороны России и очень хорошо, что в 2014 году они поняли, что они должны усилить присутствие в Черноморском регионе для того, чтобы сдерживать глобальные амбиции Кремля,

– сказал дипломат.

При этом Александр Хара выразил надежду, что в вопросе поставки самолетов не будет такого драматизма, как при принятии решений по поставках танков, когда разные страны имели разные условия и позиции, в результате чего решение затянулось, но все же было принято.

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