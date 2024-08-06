Авиаэксперт сказал, как Gripen может сотрудничать с F-16

Недавно стало официально известно, что истребители F-16 уже в Украине. Есть сообщения, что наше государство также должно получить самолеты Saab JAS 39 Gripen.

Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что партнеры ведут подготовку украинских пилотов для управления самолетами, которые получит наша страна. Часто они оснащены единым протоколом, который позволяет работать в одной системе.

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Истребители для Украины

Анатолий Храпчинский отметил, что в паре с F-16 может работать Saab JAS 39 Gripen дальнего радиолокационного обнаружения. Это командный самолет, который позволяет корректировать авиацию надземными силами, находясь постоянно в воздухе. Экипаж может видеть все, что происходит в небе благодаря радарам, которые есть на этом судне.

По мнению авиаэксперта, несмотря на существенные задержки, партнеры Украины удачно подобрали авиацию.

F-16 и Saab родственные в небе. У них есть единый протокол связи, который позволит им работать вместе и обмениваться определенной информацией,

– сказал он.

Преимущества Saab JAS 39 Gripen

Храпчинский отметил, что самолет Saab JAS 39 Gripen относительно недорогой в эксплуатации и неприхотлив к качеству аэродромов. Протокол истребителя предусматривает использование оружия в любом неудобном месте.

Следует заметить, что в будущем основным самолетом для Воздушных сил может быть Gripen,

– высказался авиаэксперт.