Авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що партнери ведуть підготовку українських пілотів для керування літаками, які отримає наша країна. Часто вони оснащені єдиним протоколом, який дозволяє працювати в одній системі.

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Винищувачі для України

Анатолій Храпчинський зазначив, що у парі з F-16 може працювати Saab JAS 39 Gripen дальнього радіолокаційного виявлення. Це командний літак, який дозволяє коригувати авіацію надземними силами, перебуваючи постійно в повітрі. Екіпаж може бачити все, що відбувається в небі завдяки радарам, які є на цьому судні.

На думку авіаексперта, попри суттєві затримки, партнери України вдало підібрали авіацію.

F-16 та Saab споріднені в небі. У них є єдиний протокол зв'язку, який дозволить їм працювати разом і обмінюватись певною інформацію,

– сказав він.

Переваги Saab JAS 39 Gripen

Храпчинський наголосив, що літак Saab JAS 39 Gripen відносно недорогий в експлуатації та невибагливий щодо якості аеродромів. Протокол винищувача передбачає використання зброї в будь-якому незручному місці.

Слід зауважити, що в майбутньому основним літаком для Повітряних сил може бути Gripen,

– висловився авіаексперт.