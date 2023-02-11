Это суверенное решение каждого государства, – Белый дом о предоставлении Украине самолетов

Украине очень нужны истребители. Впрочем, международные партнеры пока не спешат передавать их. Тем временем в Белом доме заявили, что каждое государство должно принимать суверенное решение по боевым самолетам.

Об этом на брифинге 10 февраля отметил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, информирует 24 Канал.

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Позиция США относительно истребителей для Украины

Это все суверенные решения. И если страна НАТО или даже страна, не входящая в НАТО, хочет предоставить Украине такие возможности, как истребители, это, безусловно, их решение,

– подчеркнул Кирби.

Также он добавил, чтобы внедрить систему в армии, с которой военные еще не имели опыта, нужно провести определенное обучение. Кирби отметил, что США в Форт-Силле тренируют украинских воинов пользоваться Patriot.

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