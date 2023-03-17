Оружие, которое меняет правила игры: как 60 истребителей F-16 переломят ход войны
Украине обязательно нужно договариваться с партнерами по передаче истребителей F-16. Эти самолеты способны переломить ход войны, но для них еще нужно дополнительное вооружение.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, сейчас идет война артиллерии. Поэтому в любом случае Украине была бы полезна передача разных гаубиц, САУ и боеприпасов к ним.
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Однако в войне есть понятие оружия, меняющего правила игры. Такой техникой для Украины должны стать американские истребители F-16.
Как Украине могут помочь F-16
Как подчеркнул Черник, западная авиация – это то, что Украине очень помогло бы значительно ускорить победу в войне. К примеру, авиационный полк из 60 бортов F-16 при наличии необходимого вооружения позволил бы переломить ход войны.
F-16 может брать на борт самое разное вооружение. Тяжелые бомбы и дальнобойные ракеты. AGM-158, некоторые версии которой могут бить на расстояние до 1000 км. Или планерная бомба AGM-154, которая может лететь до 30 километров и имеет тяжелую боевую часть,
– заметил Черник.
Почему Украине нужны истребители F-16 – объяснил Черник
Военный эксперт убежден, что в конце концов Украина получит западную авиацию. Но главный вопрос – когда это произойдет, при каких обстоятельствах и сколько бортов удастся получить.
Польша и Словакия передадут Украине самолеты
- 16 марта президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Польша передаст Украине четыре боевых самолета МиГ-29. Остальные истребители готовят и со временем передадут.
- Также правительство Словакии одобрило передачу для Украины 13 истребителей МиГ-29. Об этом решении стало известно 17 марта.
- Но не стоит забывать и о F-16. Как заметил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эксклюзивном интервью 24 Каналу, именно F-16 является приоритетным выбором для Украины. Эти самолеты существенно помогут отбиться от террористических ракетных атак России.
- Как отметил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, решение Польши передать Украине самолеты МиГ-29 не подтолкнет президента Соединенных Штатов Джо Байдена к отправке истребителей F-16 в Украину.