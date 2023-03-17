Оружие, которое меняет правила игры: как 60 истребителей F-16 переломят ход войны

Украине обязательно нужно договариваться с партнерами по передаче истребителей F-16. Эти самолеты способны переломить ход войны, но для них еще нужно дополнительное вооружение.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, сейчас идет война артиллерии. Поэтому в любом случае Украине была бы полезна передача разных гаубиц, САУ и боеприпасов к ним.

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Однако в войне есть понятие оружия, меняющего правила игры. Такой техникой для Украины должны стать американские истребители F-16.

Как Украине могут помочь F-16

Как подчеркнул Черник, западная авиация – это то, что Украине очень помогло бы значительно ускорить победу в войне. К примеру, авиационный полк из 60 бортов F-16 при наличии необходимого вооружения позволил бы переломить ход войны.

F-16 может брать на борт самое разное вооружение. Тяжелые бомбы и дальнобойные ракеты. AGM-158, некоторые версии которой могут бить на расстояние до 1000 км. Или планерная бомба AGM-154, которая может лететь до 30 километров и имеет тяжелую боевую часть,

– заметил Черник.

Почему Украине нужны истребители F-16 – объяснил Черник

Военный эксперт убежден, что в конце концов Украина получит западную авиацию. Но главный вопрос – когда это произойдет, при каких обстоятельствах и сколько бортов удастся получить.

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