Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, зараз йде війна артилерії. Тому в будь-якому випадку Україні була б корисна передача різних гаубиць, САУ та боєприпасів до них.
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Однак у війні є поняття зброї, яка міняє правила гри. Такою технікою для України мають стати американські винищувачі F-16.
Як Україні можуть допомогти F-16
Як наголосив Черник, західна авіація – це те, що Україні дуже допомогло б значно пришвидшити перемогу у війні. До прикладу, авіаційний полк з 60 бортів F-16 за умови наявності необхідного озброєння дозволив б переламати хід війни.
F-16 може брати на борт найрізноманітніше озброєння. Важкі бомби та далекобійні ракети. AGM-158, деякі версії якою можуть бити на відстань до 1000 кілометрів. Чи планерна бомба AGM-154, яка може летіти до 30 кілометрів і має важку бойову частину,
– зауважив Черник.
Чому Україні потрібні винищувачі F-16 – пояснив Черник
Військовий експерт переконаний, що зрештою Україна таки отримає західну авіацію. Але головне питання – коли це станеться, за яких обставин і скільки бортів вдасться отримати.
Польща та Словаччина передадуть Україні літаки
- 16 березня президент Анджей Дуда заявив, що найближчими днями Польща передасть Україні чотири бойові літаки МіГ-29. Решту винищувачів готують і згодом передадуть.
- Також уряд Словаччини схвалив передачу для України 13 винищувачів МіГ-29. Про це рішення стало відомо 17 березня.
- Але не варто забувати і про F-16. Як зауважив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, саме F-16 є пріоритетним вибором для України. Ці літаки суттєво допоможуть захиститися від терористичних ракетних атак Росії.
- Як зазначив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, рішення Польщі передати Україні літаки МіГ-29 не підштовхне президента Сполучених Штатів Джо Байдена до відправки винищувачів F-16 до України.