Должен подтвердить начальник авиации, – Свитан об информации, что F-16 уже в Украине

В западных СМИ появилась информация, что Украина якобы получила первые самолеты F-16. Эти истребители могут существенно повлиять на ход боевых действий, однако украинские власти пока не подтвердили эту информацию.

В Офисе Президента отметили, что сообщения о передаче Украине F-16 нет проверенного источника, поэтому стоит ожидать официальной информации от представителей государства. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Силы обороны со временем, однозначно, получат истребители, ведь идет подготовка пилотов, инженерно-технического состава и инфраструктуры.

Смотрите также Генерал армии сказал, что может усилить Воздушные силы, пока прибудет достаточное количество F-16

Когда Украина получит F-16

Украина в войне, которую начала Россия, имеет опыт использования различных видов авиации, однако еще не было официальных заявлений о передаче истребителей F-16.

Такую информацию должен подтвердить начальник авиации. Получение самолетов означает то, что они начали боевое дежурство в составе Воздушных сил Украины,

– отметил Роман Свитан.

Военный эксперт добавил, что истребители в нашу страну могут попадать или воздушным пространством, или их будут доставлять в разобранном состоянии, чтобы на местах готовить к боевым задачам.