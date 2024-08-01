В Офісі Президента наголосили, що повідомлення про передання Україні F-16 немає перевіреного джерела, тому варто очікувати на офіційну інформацію від представників держави. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Сили оборони з часом, однозначно, отримають винищувачі, адже триває підготовка пілотів, інженерно-технічного складу та інфраструктури.

Дивіться також Генерал армії сказав, що може посилити Повітряні сили, поки прибуде достатня кількість F-16

Коли Україна отримає F-16

Україна у війні, яку розпочала Росія, має досвід використання різних видів авіації, проте ще не було офіційних заяв про передання винищувачів F-16.

Таку інформацію має підтвердити начальник авіації. Отримання літаків означає те, що вони розпочали бойове чергування у складі Повітряних сил України,

– зауважив Роман Світан.

Військовий експерт додав, що винищувачі до нашої країни можуть потрапляти або повітряним простором, або їх доправлятимуть у розібраному стані, щоб на місцях готувати до бойових завдань.