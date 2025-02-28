Игнат рассказал, появятся ли в Украине на вооружении шведские Gripen

Украина недавно получила первые американские истребители F-16. В Воздушных силах рассказали, будут ли в нашем государстве шведские Gripen.

Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил позицию относительно Gripen. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью для "Радио Свободы".

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Самолеты нуждаются в обслуживании

По словам Игната, каждый самолет требует переобучения, однако в то же время западная техника более или менее смежная.

Каждый тип самолетов, которые приходят на вооружение, он несет за собой определенные нагрузки. У нас есть советские самолеты Су-25, МиГ-29, Су-27, Су-24М и модификация. Плюс вертолеты. Это все надо обслуживать. Не только на аэродромах, в частях, но и на заводах,

– сказал Юрий Игнат.

Он также отметил, что пока нельзя сказать, какое решение примут по Gripen. По словам Игната, тема действительно далеко не новая, ведь Gripen обсуждали еще до войны.

Ранее Франция передала Украине истребители Mirage 2000-5, которые модернизировали для несения крылатых ракет SCALP/Storm Shadow.

Истребители Mirage 2000-5 могут быть полезными для ВСУ только при условии наличия достаточного количества лучших боеприпасов.