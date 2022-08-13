Не много, но лишними не будут, – обозреватель о "мигах", которые может передать Словакия

Словакия согласилась передать Украине несколько истребителей МиГ-29. Точное количество пока не называют, но из словацких источников раздаются предположения о 11 самолетах.

Отмечается, что на вооружении этой страны 11 истребителей Миг-29. Так что вроде бы до конца августа 2022 года их должны списать, поэтому, вероятно, именно столько боевых самолетов и передадут Украине.

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Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Как он отметил, сказать, что это много будет преувеличением, однако это хорошая помощь.

Денис Попович Военный обозреватель Не много, но если эти 11 самолетов передадут в распоряжение Вооруженных Сил Украины – они точно не будут лишними.

Техническое состояние истребителей

Кроме того, как отметил Попович, необходимо понимать, какое техническое состояние истребителей, которые желает передать нам Словакия. Речь идет об их степени модернизации – насколько они обновлены, насколько приближены к уровню современных самолетов, отвечают ли нынешним требованиям к самолетам подобного типа.

Денис Попович Военный обозреватель Что касается технического состояния самолетов, то, думаю, что нет никаких сомнений, что они исправны и будут способны воевать в воздухе.

Подробную информацию пока не разглашают

Также Попович подчеркнул, что подробности об этих истребителях мы не узнаем. Минобороны и Генштаб Вооруженных сил Украины решили не разглашать эту информацию и засекретили ее.

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"По моему мнению, это достаточно нормальный подарок. Тем более, что о нем говорили и раньше", – заметил военный обозреватель.

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Словакия передаст Украине истребители: что известно