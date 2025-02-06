Макрон держит слово: Зеленский прокомментировал прибытие первых истребителей Mirage 2000
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за переданные истребители Mirage 2000.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы государства в соцсети X.
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Зеленский поблагодарил Макрона
Владимир Зеленский заявил, что воздушный флот Украины и дальше расширяется. В частности уже прибыли первые истребители Mirage 2000 из Франции, которые усилят способности украинской противовоздушной обороны.
Спасибо Эмманюэлю Макрону за лидерство и поддержку – Президент Франции держит свое слово, и мы это ценим. Это еще один шаг к укреплению украинской безопасности,
– написал президент.
Глава государства добавил, что благодаря последним поставкам Украина продолжает увеличивать флот истребителей F-16, а Нидерланды и дальше выполняют свои обязательства по поддержке этих усилий.
Благодарен всем, кто помогает и делает свой вклад,
– подытожил Зеленский.
По словам министра обороны Франции, истребители Mirage 2000 прибыли с "украинскими пилотами на борту", которые перед тем прошли многомесячную подготовку во Франции. В то же время Себастьян Лекорню не назвал точное количество переданных самолетов.
Справка. Максимальная скорость, на которую способны истребители, достигает 2 340 километров в час, боевой радиус – 1 488 километров, а дальность полета – 3 335 километров.
К слову, в Минобороны сообщили, что Украина также получила дополнительные самолеты F-16 от Нидерландов. В ведомстве рассказали, что новые истребители уже совсем скоро начнут выполнять боевые задачи.