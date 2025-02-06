Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави держави в соцмережі X.

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Зеленський подякував Макрону

Володимир Зеленський заявив, що повітряний флот України й далі розширюється. Зокрема вже прибули перші винищувачі Mirage 2000 із Франції, які посилять спроможності української протиповітряної оборони.

Дякую Емманюелю Макрону за лідерство й підтримку – Президент Франції дотримує свого слова, і ми це цінуємо. Це ще один крок до зміцнення української безпеки,

– написав президент.

Глава держави додав, що завдяки останнім постачанням Україна продовжує збільшувати флот винищувачів F-16, а Нідерланди і далі виконують свої зобов’язання щодо підтримки цих зусиль.

Вдячний усім, хто допомагає і робить свій внесок,

– підсумував Зеленський.

За словами міністра оборони Франції, винищувачі Mirage 2000 прибули з "українськими пілотами на борту", які перед тим пройшли кількамісячну підготовку у Франції. Водночас Себастьян Лекорню не назвав точну кількість переданих літаків.

Довідка. Максимальна швидкість, на яку здатні винищувачі, сягає 2 340 кілометрів на годину, бойовий радіус – 1 488 кілометрів, а дальність польоту – 3 335 кілометрів.

До слова, в Міноборони повідомили, що Україна також отримала додаткові літаки F-16 від Нідерландів. У відомстві розповіли, що нові винищувачі вже зовсім скоро розпочнуть виконувати бойові завдання.