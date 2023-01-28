Переговоры идут ускоренно, – Подоляк о возможной передаче Украине авиации и дальнобойных ракет

Украина продолжает общаться с международными партнерами, чтобы получить больше необходимого нам вооружения. В настоящее время активно давят на вопрос передачи авиации и дальнобойных ракет.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телеканала Freedom. Как отмечает 24 Канал, переговорный процесс по поводу передачи самолетов происходит в ускоренном режиме.

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Украина просит самолеты и ракеты

Как отметил Михаил Подоляк, сейчас продолжаются переговоры с партнерами по предоставлению нам другого не менее необходимого вооружения. Речь идет о штурмовой авиации, а также дальнобойных ракетах. И происходит это обсуждение ускоренно, ведь у Украины нет времени на промедление.

Заметим, что говорить о самолетах и ракетах было бы очень сложно, если бы не события последних дней. Германия приняла решение передать нам танки Leopard, а США – Abrams. Все это позволило нам перейти на следующую ступень переговоров по поводу вооружения.

Наши партнеры понимают, как развивается война. Они понимают, что штурмовая авиация для прикрытия живой силы и бронетехники, которую они нам дают, необходима обязательно. Точно так же для того, чтобы резко снизить ключевой инструмент российской армии – артиллерию, нам необходимы ракеты. Поэтому переговоры уже идут, переговоры идут ускоренно,

– подчеркнул Подоляк.

В то же время он отметил, что есть ряд нюансов. В большинстве своем они касаются психологического статуса наших союзников. У них есть страх, что "мировая архитектура в связи с войной полностью ломается".

По словам Подоляка, они не могут отказаться от определенного консерватизма. Впрочем, убежден он, за короткое время Украине удастся договориться и о самолетах, и о ракетах.

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