Переговоры идут ускоренно, – Подоляк о возможной передаче Украине авиации и дальнобойных ракет
Украина продолжает общаться с международными партнерами, чтобы получить больше необходимого нам вооружения. В настоящее время активно давят на вопрос передачи авиации и дальнобойных ракет.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телеканала Freedom. Как отмечает 24 Канал, переговорный процесс по поводу передачи самолетов происходит в ускоренном режиме.
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Украина просит самолеты и ракеты
Как отметил Михаил Подоляк, сейчас продолжаются переговоры с партнерами по предоставлению нам другого не менее необходимого вооружения. Речь идет о штурмовой авиации, а также дальнобойных ракетах. И происходит это обсуждение ускоренно, ведь у Украины нет времени на промедление.
Заметим, что говорить о самолетах и ракетах было бы очень сложно, если бы не события последних дней. Германия приняла решение передать нам танки Leopard, а США – Abrams. Все это позволило нам перейти на следующую ступень переговоров по поводу вооружения.
Наши партнеры понимают, как развивается война. Они понимают, что штурмовая авиация для прикрытия живой силы и бронетехники, которую они нам дают, необходима обязательно. Точно так же для того, чтобы резко снизить ключевой инструмент российской армии – артиллерию, нам необходимы ракеты. Поэтому переговоры уже идут, переговоры идут ускоренно,
– подчеркнул Подоляк.
В то же время он отметил, что есть ряд нюансов. В большинстве своем они касаются психологического статуса наших союзников. У них есть страх, что "мировая архитектура в связи с войной полностью ломается".
По словам Подоляка, они не могут отказаться от определенного консерватизма. Впрочем, убежден он, за короткое время Украине удастся договориться и о самолетах, и о ракетах.
Украина может получить первые истребители
- Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, нас ожидают 2 батальона истребителей от партнеров. Каждый из них будет содержать по 12 боевых самолетов. Отметим, что речь идет не о F-16.
- Но о них мы тоже упомянем. Сейчас идут дебаты по поводу передачи Украине самолетов F-16. Одни наши союзники обеими руками за это. Остальные выражают опасения, ведь не хотят эскалации.
- Тем временем стало известно, что Украина от партнеров получит 321 тяжелый танк. Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Остается только один открытый вопрос: когда их нам передадут.