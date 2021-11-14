Истребители, военные вертолеты и ПВО: Россия передаст Беларуси вооружение

Россия и Беларусь подписали контракт на поставку вооружения. Так, режим Лукашенко получит вертолеты, истребители и другую продукцию военного назначения.

Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, пишут российские СМИ.

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По его словам, Москва и Минск подписали в 2021 контракты на поставку в Беларусь:

истребителей,

вертолетов,

средств ПВО.

В то же время дат поставки он не уточнял.

В этом году с Беларусью были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения,

– сказал Шугаев.

Заметим, что ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках вооружений на 1 миллиард долларов. А недавно самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что хочет разместить российские ракетные установки "Искандер" на западе и юге Беларуси, то есть и у границ с Украиной.

Дело в том, что сейчас на вооружении у Беларуси есть установки "Полонез". Однако максимальная дальность пуска у них достигает 300 километров. Лукашенко же "позарез нужны" 500-километровые ракетные установки "Искандер". Он добавил, что Беларусь нуждается в нескольких дивизионах на Западном и южном направлениях. Лукашенко говорит: "пусть стоят".