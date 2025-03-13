13 марта, 03:42
Одновременно с Курщиной ситуация обострилась и на Донбассе: анализ боев и карта фронта от ISW
Основні тези
- ISW опубликовал новый суточный отчет о войне в Украине, отметив изменения на фронте. Говорится об успехах ВСУ и продвижении российской армии.
- Институт утверждает, в частности, что российские войска захватили Суджу в Курской области, а ВСУ продвинулись в Торецке и под Покровском.
ISW опубликовал 13 марта очередной отчет о ходе войны в Украине и России. Американские аналитики по геолокации отследили ряд изменений на разных участках фронта.
Их можно увидеть на обновленных картах – речь и об успехах ВСУ, и о продвижении российской армии. Основные выводы Института изучения войны публикует 24 Канал.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 13 марта
- Российские войска захватили Суджу – это показывают геолокационные кадры, опубликованные 12 марта. Также россияне продвинулись к южной Заолешенке к северо-западу от Суджи.
- 11 и 12 марта российские войска атаковали к северу от Харькова возле Глубокого и на северо-восток вблизи Волчанска, успехов не имели.
- На Купянском направлении и на Лиманском атаки продолжались также без продвижений, но к Боровой россияне продвинулись. Геолокационные кадры показывают, что они прошли в северную Богуславку и, вероятно, захватили Загрызово.
- На Северском направлении бои продолжались без продвижений россиян, на направлении к Часовому Яру у них успехов также не было.
Боевые действия в Украине и России за 12 марта / Карты ISW
- А вот на Торецком направлении успехи имели обе стороны: ВСУ прошли по улице 8 Марта на юге Торецка, а россияне – по улице Соборная и до улицы Грушевского в северной части города.
- На Покровском направлении успехи имели Вооруженные Силы Украины. Геолокационные кадры показывают, что они продвинулись в западной Лисовке к юго-востоку от Покровска. На Кураховском направлении продвижений у сторон не было.
- Российские войска продвинулись на направлении Великой Новоселки. Геолокационные кадры показывают, что они захватили Днепроэнергию к северу от города.
- 12 марта российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Такая же ситуация была на Днепровском направлении.